惠譽降匯控評級至A+

生存能力評級由aa-降至a+

惠譽指出，匯控降低了集團的回報目標，並預期明年2月將會宣布大型重組，以解決歐美業務盈利疲弱和資本運用效率較低的問題，這顯示了匯控在業務模式和盈利能力穩定上有弱點，不足以維持原有的生存能力評級。另外，匯控在提升增長較快的亞洲地區業務，雖然有利提升收益，但會提升在經營環境波動地區的比重，如果香港和歐洲業務面臨挑戰需要重組，成本將相當巨大。

匯控繼續被列入負面觀察名單，惠譽指出是反映英國脫歐的不確定因素。英國作為匯控的核心市場，如果出現無協議脫歐，將英國的經濟前景造成重大破壞，或採取進一步調低評級的行動。不過，惠譽指出，如果脫歐談判達成結果，惠譽會改為給予匯控穩定的展望，維持至少6個月。

此外惠譽亦列出其他有機會令匯控評級下降的原因，包括匯控如何重組對評級相當敏感，如果因重組減少客戶而削弱營運利潤，或重組費用導致核心一級資本充足率低於14%的基本目標；若香港和英國業務環境變壞，令資產質量持續惡化；資本市場情况惡化，或匯控未能有效重新調重資本，削弱匯控的財務靈活性。相反，匯控若要提升評級，需要明顯的迹象表明集團重組成功，而且業務增長和風險承受相匹配。