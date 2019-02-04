創夢天地傳109億購樂遊科技

知情人士指出，創夢天地正在尋求共同投資人聯手為這筆交易融資。潛在伙伴包括私募基金和其他遊戲公司。總部設在深圳的創夢天地目前正與瑞信着手準備這筆交易。

報導指，交易仍在磋商中，尚未有最終決定，交易仍存在變數。創夢天地及瑞信代表則拒絕置評，樂遊一名代表則表示無法立即置評。

正尋求共同投資人聯手融資

樂遊在11月29日公布，控股股東郁國祥、其全資擁有公司港新及奇新與一名獨立第三方訂立諒解備忘錄，有關向潛在買方出售該公司已發行股本中合共約21.33億股股份，相當於目前公司已發行股本約69.21%。

另在上月初，外電報導包括貝恩資本（Bain Capital）、CVC Capital Partners和KKR等正亦在競購樂游。

今次傳出被創夢收購的樂遊科技控股於2011年上市，開發了熱門遊戲《戰甲神兵》（Warframe）及Dirty Bomb等，並與Amazon Game Studios 有合作。該股股價今年迄今已上漲大約16%，目前估值在78億元左右。該股昨無升跌，報2.52元。

樂遊科技控股 目前估值約78億元

由賭王何鴻燊之子何猷君任首席營銷官（CMO）兼由騰訊加持的創夢天地自去年上市以來股價表現不濟，較招股價6.6元已累計下跌達31%，目前估值約為58億元。該股昨微升0.66%，報4.55元。