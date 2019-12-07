九成信貸擔保產品 盼年底前可接受申請

最高貸款額600萬 最長擔保期5年

據按證公司通告，九成信貸擔保產品由政府提供330億元信貸保證承擔額，每家企業最高貸款額為600萬元，最長擔保期5年，擔保費率與現有的八成信貸擔保產品一樣，根據資料，現時優化措施下的八成信貸擔保產品擔保費率，最高為0.65厘。按證公司還表示，正與貸款機構積極進行最後準備工作，爭取於今年底前可以開始接受申請，申請期至2022年6月30日止。

多家銀行配合措施提供優惠

本港多家銀行亦配合按證公司，昨日分別宣布給予九成信貸擔保產品申請者不同的優惠。匯豐表示，將於本月開始至明年3月底，為合資格申請者豁免全期手續費，料涉約貸款額1%；中銀香港亦為申請的新客戶提供高達100%的擔保費回贈，回贈上限10萬元，另免貸款手續費及開戶費； 渣打就指，將會舉辦工作坊向客戶介紹產品內容，而所有成功申請者，可享全期擔保費扣減50%，扣減金額最高5萬元，以及豁免貸款手續費。恒生雖未公布優惠細節，但已表明會推出全新推廣優惠，加強支援中小企。

正於北京的香港銀行公會主席禤惠儀表示，歡迎按證公司開設新的信貸擔保產品，她指，個別銀行已推出各項支援中小企措施，亦參與由金管局籌備設立的銀行業中小企貸款協調機制，加強對中小企的支援，相信業界亦會一如以往支持中小企融資擔保計劃下的信貸擔保產品，與中小企客戶共渡時艱。

九成信貸擔保產品是財政司司長陳茂波一系列支援中小企措施之一，其他支援措施還包括八成信貸擔保產品及中小企信貸保證計劃下的企業可以最高長達1年「還息不還本」；政府推出的BUD專項基金及中小企市場推廣基金爭取於完成全部審批前先撥款予中小企等。