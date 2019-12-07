iPhone銷售被看好 瑞聲急漲9% 「蘋果分析師」郭明錤指未來兩年增最多8%

明報記者 葉子晴

郭明錤在報告中對未來兩年的新款iPhone作預測。他預料，明年下半年推出的新款iPhone可支援5G，為iPhone最重要的技術升級，所有機款均配備美國晶片製造商高通的5G基頻晶片，並將視乎不同國家5G普及率推出兩款分別支援「Sub-6G」或「Sub-6G+mmWave」的機型。

另一方面，他又估計蘋果將在明年合共發售5款新iPhone機型，上半年會推出4.7吋螢幕的iPhone SE2，其餘4款將在下半年發售，其外觀將與iPhone 4更為相似。

料明年推出新款iPhone可支援5G

他估計蘋果會在明年及2021年的上半年均有新iPhone發布，因此供貨商業績「淡季不淡」。而且，預計5G相關與光學行業在未來兩年內將有顯著增長。

受惠於整個5G產業鏈所帶動，手機設備相關股份紛紛做好。舜宇光學在本周累計升幅達12.84%，成為本周表現最佳的藍籌股；瑞聲科技緊隨其後，本周累計升幅為8.11%（見表）。除瑞聲及舜宇外，丘鈦科技（1478）、通達集團（0698）及信利國際（0732）均升3%，小米（1810）獲野村唱好，亦升2.98%。

恒指昨升281點至26498點

恒指昨日升281點至26498點，國指升85點至10407點，主板成交回升至768億元。夜期續升，至晚上11時報26570點，高水72點。

有不具名分析師表示，本周內手機設備股主要有三個利好因素，一是由於整個5G的產業鏈對中美貿易關係甚為敏感，隨着中美貿易談判有利好的信號，因此刺激相關行業的股份股價急升。

另一方面，美國晶片製造商高通近日亦發布了新一代「Snapdragon 865」5G晶片，市場普遍預期明年首季推出的旗艦手機均會採用，加快5G設備升級的周期；再加上市傳蘋果明年至少有4部新iPhone推出，並可以支援5G，將對整個行業有正面影響。不過他亦強調，明年5G的發展雖然十分正面，但能反映多少在股價升幅上，就仍是未知之數。