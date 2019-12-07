聯交所擬收緊債券上市要求

發行人資產淨值提高至10億

諮詢文件顯示，交易所自2011年起，以「寬鬆手法」、根據《上市規則》第37章處理僅售予專業投資者的債券上市事宜，即沒有具體披露要求，僅需要其提供「一般預期上市文件內提供的資料」。聯交所表示，近年第37章債券發行數量顯著增加，部分散戶在場外二級市場交易此類證券，認為在現行條例下，對此可作的監督十分有限。

不過本次諮詢中，聯交所依然未有仿效倫交所等交易所的做法，對此類債券的上市文件提出具體披露要求。聯交所僅對發行人的財務標準進行審視，並指提升最低資產淨值及增設最低發行金額的新要求，可確保發行人資產豐厚、有助於確保發行人的財務能力合格。另外，諮詢亦建議提升債券發行人及擔保人的持續責任，即對上市後披露提升要求，例如要求其公布債券違約事宜、停牌後發展情况等。諮詢期至明年2月7日結束。

此外，證監會及金管局將向持有1號牌及4號牌的持牌法團及註冊機構，就銷售非交易所買賣投資產品的情况展開聯合年度調查，涉及產品包括集體投資計劃、債務證券、結構產品等。證監會表示，調查將有助該會及金管局識別中介機構銷售活動涉及的風險。