金管局余偉文：爭取明年落實「理財通」

金管局總裁余偉文表示，與多個財金部委交流，當中提到跨境雙向理財通發展，由於內地有資本帳管制，日後雙方會參考過往股票和債互聯互通機制，繼續研究當中細節，相信理財通會是一項重大突破，在資本帳開放上有一定彈性。雖然未有確實推出時間表，但被問到會否在2020年落實時，他回應指「盡量」。

銀保監放寬外資持險企上限至51%

余偉文續稱，日後粵港澳大灣區理財通出台，將可為兩地客戶提供更多投資渠道及產品選擇，資產管理行業亦會有更大商機。銀行公會主席禤惠儀補充，即使面對內外挑戰，內地部委仍支持香港發揮離岸人民幣中心角色。

另外，中銀保監昨日公布，將外資持有國內合資人壽保險公司的持股限制，放寬至51%，取消外國保險公司應當經營保險業務30年以上和在中國境內已經設立代表機構兩年以上的要求。另外，銀保監修改監管外資保險公司的部分條款，在設立和管理方面與中資保險公司均適用同一規定。下一步，銀保監將按規則審批工作。在擴大開放、引入外資的同時，完善監管方式方法，使風險監管能力與開放水平相適應。