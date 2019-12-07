Tiffany上季港銷售大跌49%

以首三季計，集團淨銷售額下跌1.77%，至30.66億美元，純利3.4億美元，同樣下跌11%。集團指出，亞太區第三季淨銷售額按年表現持平，其中可比較銷售按年下跌2%，首三季計淨銷售額下跌1%，可比較銷售就跌3%。

第二季損失約6個營業日生意

管理層認為，年初至今的跌幅主要來自外幣匯兌的影響，以固定匯率計，第三季及年初至今的淨銷售額均升3%，可比較銷售額則升1%。

集團指出，表現反映中國地區銷售呈雙位數增長，不過由於當地社會事件，第三季香港淨銷售大跌49%，首三季計仍跌27%。

山東如意旗下SMCP SAS發盈警

根據Tiffany官網，其在港共有13間門市，集團在8月公布上半年業績時已提到，由於香港示威活動持續，第二季一共損失約6個營業日的生意，如果香港示威持續，將衝擊集團全年收入表現。LVWM近日宣布以162億美元收購Tiffany，預料最快於明年中完成，集團首席執行官Alessandro Bogliolo表示，對近日LVMH的收購感到十分興奮，正等待獲得相關批准，期待成為LVMH的一分子。

另外，經營Sandro、Maje等品牌、母公司為山東如意的法國奢侈品集團SMCP SAS發盈警，由於香港市况急劇惡化，示威活動期間部分門店需臨時關門，加上香港旅遊業大受影響，將對公司利潤率帶來重大影響，料今年EBITDA利潤率為15.5%至16%，較去年同期16.9%有所下降，銷售額目標維持不變，以固定匯率計將增加9%至11%。SMCP於法國上市，股價昨日開市後即急挫近25%。