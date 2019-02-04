fb告港公司用名人賣欺詐廣告 莫乃光指與「譚詠麟廣告」有關 註冊處8月底稱會刪除該公司

明報記者 李哲毅

facebook指出，被告先誘騙用戶安裝惡意軟件，然後入侵受害人的facebook帳戶，繼而再投放欺詐廣告。被起訴的兩名員工分別為Chen Xiao Cong（音譯：陳曉聰）和Huang Tao（音譯：黃濤）。美國網媒《Buzzfeed》報道表示，陳曉聰開發惡意軟件，黃濤負責惡意擴展的分發和安裝。

美網媒：退還受害者廣告費涉3120萬

facebook表示，艾力科傳媒有時利用名人圖像，吸引用戶點擊廣告，並以偽裝手法將用戶重新導向不同的入口網頁，做法違反服務條款和廣告政策。facebook透露現時已退還受害用戶所投放未經授權廣告的費用，以及重新確保帳號安全，《Buzzfeed》報道指出，費用涉及400萬美元（約3120萬港元）。

艾力科傳媒由遼寧人田日紅持有

根據香港公司註冊處資料，艾力科傳媒在香港註冊，由一個名為田日紅的遼寧人持有，公司成立於2016年5月，田日紅是唯一董事。今年8月初facebook出現冒譚詠麟名義的廣告後，公司註冊處在8月底表示，正考慮將艾力科傳媒國際的名稱從公司登記冊剔除。其後在10月11日，公司註冊處刊登憲報，指除非有反對理由提出，否則在該憲報日期後3個月，上述公司將會解散。

公司註冊處引用的是《公司條例》第744條，該條例表明當局有權剔除不營運或不經營業務的公司。

莫：「投資賺錢」誘下載惡意軟件

莫乃光估計，此案與早前譚詠麟以至多位名人被冒用名義推銷虛擬貨幣有關。他續稱，通常這類欺詐廣告先吸引網民點擊後，會以「投資賺錢」為名引誘用戶下載惡意軟件，再入侵受害人電腦竊取其個人資料。

今年9月金管局曾表示，留意到有人在社交媒體刊登以名人作招徠的投資產品廣告，按照銀行估計，或有超過2000名客戶看過類似的廣告，並透露了信用卡資料。