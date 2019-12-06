租戶提早遷出 兆安中心求頂租

另土地註冊處顯示，由高銀金融（0530）持有的九龍灣高銀金融國際中心最頂3層25樓至27樓，由高銀集團及系內公司於上月以約416.5萬元續租，當中包括高銀金融主席潘蘇通的辦公室，以面積逾10萬方呎計，呎租約42元，租期為3年，至2022年10月底。資料顯示，高銀集團等於2017年2年租用上址，當時月租406.09萬元，即新租金些微增加10萬元或2.6%。

醫局街舖劈價千萬易手

此外，舖市再錄商舖劈價成交，深水埗醫局街161號喜居地下A及B舖， 面積3828方呎，最新連租約以3380萬元易手，呎價8830元。目前商舖租予食肆，月租8.3萬元，即新買家可享租金回報2.9厘。原業主2010年4月以1147萬元購入A舖，另同年以818萬元購入B舖，共涉資1965萬元。社會運動前原以4380萬元，但一直未獲承接，一減再減，終減價1000萬元或23%後成交。原業主持貨9年，帳面獲利1415萬元或72%。