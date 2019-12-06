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星堤複式易手 8年實蝕兩成半

【明報專訊】多個地區錄得減價甚至蝕讓成交，其中屯門掃管笏星堤一個複式單位連車位，以1500萬元易手，原業主持貨8年勁蝕460萬元；紅磡半島豪庭一個兩房單位，則以1183萬元沽出，比5個月前同類低層單位平6%。

土地註冊處顯示，星堤3座高層C室，實用1590方呎，上月初連車位以1500萬元易手，實呎不足1萬元，僅9434元。原業主於2011年以1802萬元購入，再以75萬元購入一個車位，持貨8年後沽貨，帳面仍蝕377萬元，若連同使費在內，料實蝕約460萬元或約25%。

半島豪庭高層平同類低層6%

另市場消息指出，半島豪庭2座中層F室，實用712方呎，兩房連儲物室間隔，10月中曾叫價1400萬元放售，惟業主見社會運動惡化及對香港經濟前景悲觀，經連日議價後，最終減價至1183萬元售出，累減217萬元或15.5%，實呎16615元。資料顯示，一個同座同面積但低超過10層的F單位，於今年7月以1265萬元易手，事隔5個月，現中層較低層賣平82萬元或6.5%。原業主2007年以430萬元購入，持貨12年帳面賺753萬元或1.75倍。

太古城兩房特色戶1300萬沽

龍頭屋苑鰂魚涌太古城同錄減價買賣。中原地產資深分區營業經理王秀芬稱，太古城南海閣頂層連天台特色戶，實用552方呎，連天台約400方呎，兩房間隔，3月叫價1550萬元放售，現以1300萬元售出，累減250萬元或16％，實呎23551元。原業主於1992年6月以288萬元買入，持貨27年，帳面獲利1012萬元，單位升值3.5倍。

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