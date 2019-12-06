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待批預售樓花7475伙 27月新低

【明報專訊】早前獲批多個預售樓花尚未推出，令部分發展商減慢申請預售樓花步伐，至上月底，待批預售樓花項目僅涉7475伙，為2017年8月後的27個月新低，上月新申請預售項目，以新地（0016）北角海璇二、三期較為矚目。

會德豐啟德1L區1號二期申預售

地政總署公布，上月共錄3份預售樓花新申請，其中海璇二、三期，分別提供123伙及228伙，同樣預計於2021年3月落成，會德豐（0020）早前向海航集團旗下國際建投（0687）購入的啟德1L區1號地皮，繼10月份入紙申請一期預售、涉399伙後，上月再就第二期申請預售，涉247個單位。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，至上月底待批預售樓花單位涉7475伙，按月少6.6%，連跌兩個月，為自2017年8月後27個月新低，若對比去年8月高位的16,810伙少逾55%。不過，目前已批出預售但尚未發售之主要新盤，仍超過3,000伙（包括周六發售的嘉華（0173）啟德嘉峯匯），加上目前仍有近7500個待批單位，即合共逾萬伙，相信樓市焦點依然聚焦一手市場。

意峰獲批預售涉21座洋房

此外，地政總署上月共批出3份預售樓花同意書，包括將於嘉峯匯（1006伙）、早前已推出的建滔（0148）沙田九肚麗坪路駿嶺薈，以及尚未推出的香港興業（0480）大嶼山愉景灣洋房項目意峰，涉及21座洋房。

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