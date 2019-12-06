嘉峯匯一周收千票 超額3.3倍

Wetland Seasons Park料下周批預售

另外，新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park ，最快下周獲批預售樓花同意書。新地副董事總經理雷霆表示，預計項目可於聖誕假前開售。發展商昨日首度公布住客會所Club Seasons設施，會所連同戶外園林面積達21萬方呎。新地代理總經理胡致遠形容，項目會所「上天下水，動靜皆宜」，提供設施包括25米長室內恆溫游泳池、24小時健身室、3個戶外瑜伽平台、兒童遊戲室及戶外雅座，讓住戶在屋苑範圍內，享私人觀鳥台。Wetland Seasons Park共710伙，由8座10層高住宅大樓、4幢5層高別墅及10座洋房組成，戶型涵蓋1房至3房，並以2房戶為主打，佔整體近七成。項目預計關鍵日期為2021年3月31日，即樓花期長約16個月。

匯璽4房大戶5055萬沽

其他一手新盤方面，同系的南昌站現樓匯璽，昨日通過發價單形式售出日鑽匯10樓A室，單位實用面積1896方呎，屬4房2套連工人套間隔，附設71方呎露台，以5055.13萬元成交，折合實呎26,662元，為該項目期數10月以來首宗一手成交。