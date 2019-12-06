經濟

香港地產

下一篇 上一篇

嘉峯匯一周收千票 超額3.3倍

【明報專訊】明天首輪開售228伙的嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯，項目昨晚8時截止認購登記，市場消息指，項目7日累收逾1000票，以推售單位數量計超額3.3倍。

Wetland Seasons Park料下周批預售

另外，新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park ，最快下周獲批預售樓花同意書。新地副董事總經理雷霆表示，預計項目可於聖誕假前開售。發展商昨日首度公布住客會所Club Seasons設施，會所連同戶外園林面積達21萬方呎。新地代理總經理胡致遠形容，項目會所「上天下水，動靜皆宜」，提供設施包括25米長室內恆溫游泳池、24小時健身室、3個戶外瑜伽平台、兒童遊戲室及戶外雅座，讓住戶在屋苑範圍內，享私人觀鳥台。Wetland Seasons Park共710伙，由8座10層高住宅大樓、4幢5層高別墅及10座洋房組成，戶型涵蓋1房至3房，並以2房戶為主打，佔整體近七成。項目預計關鍵日期為2021年3月31日，即樓花期長約16個月。

匯璽4房大戶5055萬沽

其他一手新盤方面，同系的南昌站現樓匯璽，昨日通過發價單形式售出日鑽匯10樓A室，單位實用面積1896方呎，屬4房2套連工人套間隔，附設71方呎露台，以5055.13萬元成交，折合實呎26,662元，為該項目期數10月以來首宗一手成交。

上 / 下一篇新聞

港鐵：社會事件造成16億損失 7至11月乘客量急跌14.2%
港鐵：社會事件造成16億損失 7至11月乘客量急跌14.2%
又一城延至明年首季重開
又一城延至明年首季重開
牌照局：正審視港航注資方案
牌照局：正審視港航注資方案
匯豐推手機開戶 10分鐘獲帳戶號碼
匯豐推手機開戶 10分鐘獲帳戶號碼
證監上季蝕1.1億 虧損擴大7.6倍
證監上季蝕1.1億 虧損擴大7.6倍
大行唱好 阿里終止4連跌 高盛料可納港股通 將有390億流入
大行唱好 阿里終止4連跌 高盛料可納港股通 將有390億流入
騰訊伙動視暴雪手遊 上架兩月下載破億
騰訊伙動視暴雪手遊 上架兩月下載破億
惠譽：中國區塊鏈僅限證券交易
惠譽：中國區塊鏈僅限證券交易
平保完成印度首次風險投資
平保完成印度首次風險投資
內房巨企綠地債價大跌 近期屢捲停工欠款醜聞
內房巨企綠地債價大跌 近期屢捲停工欠款醜聞
兩獨立非執董退任 思捷未符上市規則
兩獨立非執董退任 思捷未符上市規則
刺激日本經濟 安倍推1.9萬億計劃
刺激日本經濟 安倍推1.9萬億計劃
CBS與Viacom完成合併
CBS與Viacom完成合併
Gucci母企洽購高檔羽絨Moncler
Gucci母企洽購高檔羽絨Moncler
張兆聰：券商股勢整合 中金小注博反彈
張兆聰：券商股勢整合 中金小注博反彈
力伍：郵儲行A股上市 四大金剛「護價」
力伍：郵儲行A股上市 四大金剛「護價」
技術取勝：中國軟件3.6至4元整固
技術取勝：中國軟件3.6至4元整固
盧駿匡：抽新股留意集資額超購倍數
盧駿匡：抽新股留意集資額超購倍數
長沙雌雄大盜 偷換二維碼騙走商戶錢
長沙雌雄大盜 偷換二維碼騙走商戶錢
愛爾蘭移民基金來港吸客
愛爾蘭移民基金來港吸客
劉思明：港股反彈乏力 電子產業搶鏡
劉思明：港股反彈乏力 電子產業搶鏡
周顯：分析準確哪用打工
周顯：分析準確哪用打工
譚新強：美中鬥爭雙重掣肘：不能直接開戰 不接受經濟崩潰
譚新強：美中鬥爭雙重掣肘：不能直接開戰 不接受經濟崩潰
湯文亮：貿易還貿易 制裁還制裁
湯文亮：貿易還貿易 制裁還制裁
富力進軍倫敦樓市 新盤吸港客 推泰晤士河一號項目 強調避險擇居
富力進軍倫敦樓市 新盤吸港客 推泰晤士河一號項目 強調避險擇居
恆大‧睿峰實呎2.3萬貴絕長沙灣 開放式折實547萬入場 首批七成戶可做九成按保
恆大‧睿峰實呎2.3萬貴絕長沙灣 開放式折實547萬入場 首批七成戶可做九成按保
待批預售樓花7475伙 27月新低
待批預售樓花7475伙 27月新低
星堤複式易手 8年實蝕兩成半
星堤複式易手 8年實蝕兩成半
租戶提早遷出 兆安中心求頂租
租戶提早遷出 兆安中心求頂租
新地TOWNPLACE兩盤每年收租逾2億
新地TOWNPLACE兩盤每年收租逾2億