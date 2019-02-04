恆大‧睿峰實呎2.3萬貴絕長沙灣 開放式折實547萬入場 首批七成戶可做九成按保

貴同區首批開售呎價達7%

不過，恆大．睿峰首張價單有近七成單位折實價低於800萬元，買家若採建築期付款，可承做九成按保。樓花期長約22個月、單位總數414伙的恆大．睿峰，是繼10月推出屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣後，恒大在本港第二個住宅發展項目。

發展商昨日向傳媒開放示範單位後，突擊公布首張價單涉86伙，單位實用238至416方呎、屬開放式至2房間隔，整批平均實呎約25,350元，發展商提供最高直減折扣12%（包括90日現金即供6%折扣、限時折扣1%、不用一按、二按扣5%），整批折實平均22,309元，為區內首推呎價最高新盤。

單位最高直減折扣12%

事實上，恆大．睿峰首推折實均呎，除較家壹、匯璽III等同區新盤高外，直逼嘉華（0173）啟德嘉峯匯首推折實均呎22,888元。是次恆大．睿峰入場單位為西翼5樓D室，實用244方呎開放式戶，折實價547.18萬元起、折實呎價2.24萬元；最貴為西翼16樓E室，實用416方呎2房戶，折實價926.9萬元、折實呎價2.22萬元。

今日起接受認購

發展商於買家正式完成交易後，提供現金回贈，金額按成交價5%減去18萬元（開放式戶）、或28萬元（1房、2房戶）；以上述最平、最貴單位計，扣除現金回贈後，即單位實際金額為537.8萬和908.5萬元。

另可留意的是，若買家採建築期付款，最高直減折扣為7%，首張價單中有58伙、即67%單位的折實價低於800萬元（未計「一口價」現金回贈），意味首置買家可承做九成按保。

美聯首席高級營業經理張靖指，長沙灣放盤業主暫未見明顯反價，而區內二手屋苑客源以用家為主，如房協「港人港樓」喜字系列喜盈、喜韻、喜漾、喜薈及喜雅，以及3年額印稅期已屆滿的曉悅，上述樓盤成交呎價均較恆大．睿峰低，相信業主議價空間不大。

區內近期較矚目二手成交，為喜漾2座高層B室，實用665方呎3房戶，以1238萬元易手、實呎1.86萬元；原業主2015年以1202萬元購入，帳面雖賺36萬元，惟扣除釐印費及佣金，估計實蝕逾20萬元離場。

明報記者 葉煜燊、林可為