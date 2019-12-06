富力進軍倫敦樓市 新盤吸港客 推泰晤士河一號項目 強調避險擇居

據《金融時報》報道，一些地產代理和分析師都表示，倫敦樓近期受到本港買家追捧，其中商業項目亦見有大手交投，這一波浪潮顯得脫歐對英國影響相對不大。

地產代理MyLondonHome行政總裁Steven Herd表示，本港的社會事件，使港人視倫敦為一個避險天堂，部分源於富裕家庭期望可以擁有能短期內搬入的房地產，同時把資金撤出動盪地區。

Steven Herd透露，近3至4個月本港買家數量上升，主要是尋找100萬至250萬鎊的物業，而英鎊疲弱和豪宅樓價下跌也是額外誘因，更指這批港人買家無疑有助市場止跌回穩。

指港人買家較鍾情倫敦新樓

港人買家較鍾情倫敦的新樓。倫敦地產發展研究公司Molior總裁Tim Craine指出，今年第三季市內一共售出5156個新盤單位，為近年半以來高位，其中約五分一都是源自海外買家，大部分來自中港兩地。一般呎價達1000至1200鎊的單位，在過去數年銷情都較差，但近期都見改善。更有英國地產商透露，最近一個位於賓福特（Brentford）的新盤，平均十分一單位都是售予香港買家。

Tim續指，縱使市場憂慮脫歐問題，但倫敦避險天堂的地位，仍一直吸引全球局勢不穩地區的富戶。例如約10年前阿拉伯之春爆發，吸引很多來自地中海國家的買家流入，4至5年前則輪到沙特阿拉伯，今次則輪到陷入危機的香港。

另有代理指，倫敦對港人而言已非只是單純投資熱點，而是真正考慮短或長線居住的地方，部分潛在本港買家擔心子女會捲入示威活動，此時送到海外升學變得有吸引力。而且隨着英鎊貶值，倫敦豪宅對比2014年高位時大幅回落，使港人入市時較5年前有34.4%折讓。

不過，暫時港人都仍只是處於紙上談兵階段。物業顧問第一太平戴維斯（Savills）住宅部透露，接獲港人查詢由去年的1045宗，增加到今年以來的1620宗，主要都是查詢英國樓。

外資及港資續購當地寫字樓

除了一般市民，一些企業都開始進軍倫敦樓市。在多年投資英國的長實之外，近年都有不少地產商購入當地商廈，例如張氏家族控股今年買入鄰近英倫銀行的寫字樓，作價3200萬鎊。

至於內房富力方面，亦自2017年起，開始涉足倫敦當地物業市場。其中一個項目為與中渝置地（1244）合資興建的倫敦大型綜合項目，One Thames City泰晤士河一號，位於該市南部九榆樹區，將於本周末來港推售其中N°8棟的10伙單位，主打1至3房戶，集中於中低層，入場費116.7萬鎊起（約1183萬港元）。

推N°8棟商住混合建築 共299伙

泰晤士河一號共有7棟大樓，今次推售的N°8棟為一棟商住混合建築，有299個單位。富力估計N°8棟將於2022年第三至四季落成，於3年後才交樓，故不急於推售單位。

富力英國公司副總經理兼營銷負責人Michael Purefoy表示，九榆樹區為近年英國以至歐洲的大型重建項目，獲政府斥近400億鎊投入，美國大使館亦已從傳統豪宅中心區Mayfair搬到此區，料整區具有增長潛力。他又估計，當英國下周大選結果出爐，脫歐進程變得明朗後，倫敦樓價明年有望重拾升勢，估計會有些微增長。

明報記者 王俊騏

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