湯文亮：貿易還貿易 制裁還制裁

馬來西亞的華人非常之驚，擔心有一日馬來西亞會變成一個完全的伊斯蘭國家，華人連燒肉（豬肉）都冇得食。事實上馬來西亞有幾個州是不准食豬肉，華人擔心亦不無道理，不過檳城例外。

天主歸天主 凱撒歸凱撒

老C撰文話黃色經濟圈沒有經濟效益，只幫襯黃店，明知又貴又唔好食又唔方便都要幫襯，何不放遠目光，只要符合自己需求，無論藍黃都可以幫襯，鄧小平話，不論黑貓白貓，會捉老鼠的就是好貓。

我同意老C睇法，但我會稍為延長一些，如果黃營提倡黃色經濟圈，就會給藍營人士藉口，提倡他們自己的藍色經濟圈，唔請黃營人士。事實上，最近有傳聞某些中資機構不會請黃營人士，而黃營人士又不能指摘那些中資機構，說到底都是他們首先提倡黃色經濟圈的。

無論大家有沒有讀過聖經，都知道耶穌在傳道時被人問及，他們如果相信天主，是否不用向羅馬政府交稅？耶穌回答「天主歸天主，凱撒歸凱撒」，信還信，一樣要向羅馬政府交稅。

中美貿易戰與香港社運同時發生，特朗普失驚無神簽署《香港人權與民主法案》，可以隨時制裁觸犯此法案的香港人。中央政府當然唔開心，習主席話唔需要特朗普替他教仔，在美國還未推出制裁名單，中央政府首先發難，不准美國軍艦進入香港，以及制裁NGO機構。中央政府這樣做令大家都大吃一驚，認為中美第一階段貿易協議一定會被擱置。大家都估錯晒，特朗普竟然話中美即將簽署第一階段貿易協議。如果有人問他點解，我相信特朗普會話「貿易還貿易，制裁還制裁」，政治同經濟最好分開。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]