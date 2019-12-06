譚新強：美中鬥爭雙重掣肘：不能直接開戰 不接受經濟崩潰

此外，Allison教授更研究全球過去500年歷史，其他16個類似的霸權挑戰例子，結果令人非常憂慮——12次的結果是戰爭，只有4次結局是和平的。

英國《金融時報》的經濟評論主筆Martin Wolf在上周專欄中，指出現今的中美處境更複雜，包含着過去150年3個最主要例子的一些元素。最近的例子是二戰後兩個最大贏家——美國和蘇聯，從1945年至1991年的冷戰對峙。主要是一場意識形態的鬥爭，資本主義對共產主義，主戰場為軍備和太空競賽。但在經濟上，蘇聯從未有能力挑戰美國，最後亦可說因窮兵黷武，在阿富汗之戰中泥足深陷，耗盡經濟，最後導致國家解體。

挑戰霸權 多演變戰爭

第二個類似情况是兩次大戰之間的那一段時間。一戰後歐洲局勢出現巨大變化，奧匈、德國、俄羅斯和奧圖曼等帝國逐一崩潰和瓦解。尤其在1929年華爾街股災後，全球經濟邁向大蕭條（Great Depression），全球走向保護主義，民粹高揚，德國、意大利、西班牙和日本等國家，更開始擁抱極端國家主義，推行恐怖的法西斯、納粹、獨裁和軍國主義！不幸這趟避免不了戰火的浩劫，第二次世界大戰中，各國人民死傷慘重，更見證第一次使用原子彈（但願是最後一次），世界末日突然變得非常真實，不再只是聖經裏的警世喻言！

第三個先例至為重要，就是從1870年至1914年間，歐洲權力秩序出現變化，德國經濟崛起，快速趕上英國。在1880年，英國工業生產量佔全球總量23%，到1913年跌至14%。同一時間內，德國從9%升至超越英國的15%。德國和英國皇室為近親，一戰時的德國Kaiser Wilhelm II和英皇佐治五世是親姑表兄弟，同為英國維多利亞女皇的孫子。小時候Wilhelm常在外婆家過夏天，但因左手天生殘疾，加上德國當時仍較窮和落後，飽受「富親戚」的白眼，導致自卑和極強報復心態，種下日後一戰的禍根。

同時在大西洋彼岸，美國在較寧靜的環境下極速發展，1880年的工業生業對全球佔比已追平英國的15%，到一戰前夕更已大幅超前至33%，比英和德的總和還要大，奠定往後一世紀的霸權。這場歐洲皇族近親爭鬥（俄國沙皇Nicholas II亦是維多利亞女皇外孫），不幸亦避不了修昔底德陷阱，終爆發第一次世界大戰。

現今的中美之爭，有點美蘇意識形態之爭的元素，比併那一個經濟和政治體制，更適合未來社會。2008年的全球金融海嘯後，雖然因美聯儲和其他央行採取了超積極貨幣政策，包括QE和負利率，而避免了大蕭條，但亦無疑推動了近年西方民粹、保護，以及國家主義的崛起，甚至更恐怖的新納粹主義，都有死灰復燃的迹象（上周似乎有幾個烏黑蘭的新納粹主義領袖來了香港，確令人非常擔心）。上周《經濟學人》封面故事提到，按照最新的一些研究，過去十年，美國的貧富懸殊問題略有加深，但沒有想像中嚴重，在歐洲，數據更顯示30年來變化不大。這結論有點出人意表，是否屬實不肯定，但事實未必是最重要的，對群眾來說，感覺（perception）才是最重要的，即使是偏見，但已足夠打開民粹主義這個潘朵拉盒子。

美前外交官：首次非白人挑戰美國

中美之爭，除了是意識形態的問題以外，當然亦有更醜陋的種族主義成份。今年5月，美國外交部的政策計劃主管（Policy Planning Director）Kiron Skinner（已離職），在一個公開論壇上竟然指出美中鬥爭，除了是非常不同的文化和意識形態之爭外，亦是第一次非白種人（non-Caucasian）對美國的挑戰！雖然Skinner博士是位黑人，但作為美國外交部的一位負責長期政策計劃的高級官員，竟然發表這樣言論，確令人驚訝，但其實也需感激她的坦白！希望大家知道這醜陋的事實後，會夢醒學精一點，自我警剔，事情沒有表面那麼簡單，意識形態並非唯一最重要的東西，請不要天真地再自我歧視了！

今次中國對美國的挑戰非比尋常，人口是美國的4倍，是美國加歐盟的1.7倍，所以除非出現極大變化，要不然中國經濟規模，在7至10年內的不遠將來，開始超越美國，是非常正常和接近必然的事（如用PPP計算的GDP，2014年時已超過）。再過約30年，中國的經濟規模，甚至超過美國加歐盟的總和，也絕對是有可能的事。當然中國將面臨比美國較嚴重的人口老化問題，但即使人口數量的紅利已消失，但中國教育水平急速上升，PISA（Programme for International Student Assessment）的最新2018年排名榜中，中國已攀升至榜首（閱讀、數學和科學都是第一），3年前中國數學排第6，科學第10，閱讀更只排27！明顯中國已開始轉為享受人口質量的紅利。當然出生率仍然太低，仍需更有效政策來刺激生育。

中國特式社會主義非洪水猛獸

美國沒有長期雄霸全球的專利權，况且中國的崛起大至上和平，亦沒有明顯擴大帝國版圖的野心（在小小地球上爭奪土地已非常過時，要拓展，不如野心大一點，學Elon Musk去火星），一帶一路最多只算為中國企業拓展新的巿場。美國人亦應對所謂意識形態採取開放態度，今天的中國特式社會主義，並非洪水猛獸，不用這麼害怕。資本和社會主義，都已超過百多年歷史，明顯有點過時，都有修正和互補的需要。尤其加上AI、5G和大數據等技術，中國實務可說較科學化的態度，或可發展出一套體制，同時能達到一個效率和公義之間，比傳統資本或社會主義更佳的平衡。

但這只是一個理性的結論，現實中的美國充斥着民粹和種族主義，所以仍很難跳出修昔底德陷阱的原始思維框框。明顯美國仍在努力嘗試阻礙中國的和平崛起。

但是中國已是個名副其實的超級強國，要阻止它的崛起，談何容易，美國有那些可行的策略呢？理論上有三個方法：（1）熱戰爭；（ 2）以貿易、金融和科技等範疇，作為冷戰工具；（3） 以意識形態和人道立場等為藉口，企圖分裂中國。明顯美國已在第2和第3方面非常努力。雖沒有熱戰，當然軍備競賽亦已進行得如火如荼，明年中國軍費預計將增長7.5%，達到1770億美元，但美國國防支出也將增長5%至7500億美元，仍將是中國的4倍多。這些所謂方法，當然每一樣都充滿危險，所以奉勸美國最好懸崖勒馬，不要把全世界推到萬劫不復的困境。

美國最要小心的是，不可把美蘇冷戰思維用在中美處境上。當年的蘇聯，只是在軍事上對美國構成威脅，經濟上跟西方幾乎完全隔離，貿易和投資的往來極少。所以即使蘇聯解體，對西方經濟的影響極輕微，反而西方因此可以削減軍費，軍事技術（如微波爐）和人才轉向民用發展，帶來所謂的「和平紅利」（peace dividend）。1990年代的美股牛巿，仍是有史以來最長的一次。

美蘇冷戰思維不合時宜

中國的情况完全不同。中國是全球最大貿易國，既是全球最大的製造基地，亦是很多資源和貨物的最大市場，包括鋼鐵、能源、糧食、半導體、汽車，甚至奢侈品等等。人民幣仍未完全自由流通，但中國與全球的雙向投資關係，亦正在加速發展。事實是中國已跟全球經濟緊緊地結合和綑綁在一起。

美國說話非常兇，但其實出的每一招，都必須步步為營。從前對蘇聯，可以完全倚賴核武的互相阻嚇作用，只要不直接開戰，其他任何招數，例如代理人戰爭（proxy war）、間諜戰和消耗經濟的星球大戰競賽都可用。但美國面對中國，除需要盡量避免直接戰爭外（但純靠核武為阻嚇的策略亦需更新），亦必須防止全球經濟崩潰（其實也要避免環保災難）。不要說經濟崩潰，特朗普連美股多跌幾天都受不了。

科技戰是一個好例子。過去一年多，美國不停針對華為，把它和其他多家中國高科技企業放進黑名單，但為何這個限華為令，遲遲未有全面執行呢？據聞近日美國商務部反而開始對200多家企業的豁免申請作出回應。原因很簡單，因為華為和整個中國市場，對美國的半導體和其他相關高科技行業，太過重要了。中國是全球半導體50%的市場，是美光、高通和博通等公司的最大市場。我聽過另一說法，限華為令的延遲，跟波音有關，美國一直施加壓力，企圖迫使中國重新訂購波音客機，但中國一直以安全理由為藉口，一直在拖延時間，間接幫助華為。

中國更努力鼓勵進口，和轉型為消費型經濟。如成功，跟全球經濟關係必更密切，貿易和科技的所謂脫鈎將變得更沒可能。如經常帳能轉為逆差就更好，減少對美元倚賴，反而對人民幣全球化有極大幫助。在防止國家分裂一環，中國確需加倍努力，須增強教育和傳媒工作，梳理好一套完整的經濟和意識形態理論。中國崛起既然是人類史上的經濟奇蹟，希望能早日拿下幾個實至名歸的諾貝爾經濟學獎，對說服世人或有一定幫助。

下波金融危機 匯控可成導火線

近日香港街頭暴力稍為降溫，但經濟前景仍令人擔憂。我提醒美國不應幸災樂禍，小心如香港經濟真的出大問題，匯控（0005）可成為全球金融危機的一條導火線。匯控是全球第7大銀行，2.5萬億美元資產規模，跟摩根大通差不多，是當年雷曼的3倍多。匯控盈利非常集中在香港，約62%。未來計劃是更加集中發展香港和大中華業務！如匯控出現問題，美國真的可以獨善其身？

既然美國面對不可直接開戰和不能接受經濟崩潰的雙重掣肘，所以中國的處境其實也並非那麼差，我們或者可放心一點。

（中環資產持有匯控、摩根大通、美光的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]