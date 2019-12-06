劉思明：港股反彈乏力 電子產業搶鏡

恒指高開237點高見26,300點向下，回落至26,134點找到支持，收市報26,217點，升154點或0.59%；國指升0.66%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.10%、0.21%，中型股表現不俗。大市成交669億元，低於60天平均逾一成，成交偏淡。

個別教育股反彈具承接力

據《明報》港股數據庫，升跌比率74比26，升逾3%佔上升股份一成多；陽燭對陰燭為51比49，大市普遍保持升幅收市，惟買盤動力一般。雖然大市近10日有6日升多跌少，近3日有2日升多，但恒指國指均處於近日低位及10天線之下，反映市况偏淡。

行業方面，有一成下跌，零售及教育跌0.8%表現已最差，個別教育股更有反彈，新東方在線（1797）、思考樂（1769）升逾半成，可見並非全面向淡，部分跌至低位有承接。至於上升行業，本報數據庫追蹤的30個行業，有三成升幅超過1%，跑贏恒指國指；科技器材升逾4%最強，其次原材料、工業製品、食物飲品、醫藥保健升約1%。

淡季不淡 科技股做好

科技股做好，半導體華虹（1347）升一成半；兩大藍籌瑞聲（2018）、舜宇（2382）升逾半成。據業界表示，受到電子產品消費需求回升、5G帶來新需求、物聯網發展及庫存回補等因素推動，第四季半導體市場淡季不淡，不單年底產能供不應求，並有望延續至明年上半年。

華虹的股價上月中跌至接近52周新低喘定，近兩日急升，累升超過兩成，並已由早前超賣變成超買，進一步攀升遇到壓力增大，而走勢上望上一次低位急彈的高位約18元料有龐大沽壓。但隨着基本面改善，倘有回吐可以小注吸納，短線料於16元有支持，止蝕位放在15元。

瑞聲建板較華虹可取

華虹急彈後短線料仍會較為波幅，相比下，同樣受惠電子產品需求回暖的瑞聲、建滔積層板（1888），股價於8月及9月見底後已形成拾級向上升浪，更為可取。近兩周瑞聲、建滔積層板在高位回調，跌至20天線已有支持，可以分注吸納，並以可低收50天線止蝕。

[劉思明 數據尋寶]