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經濟
2019年12月6日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港鐵：社會事件造成16億損失 7至11月乘客量急跌14.2%
又一城延至明年首季重開
牌照局：正審視港航注資方案
匯豐推手機開戶 10分鐘獲帳戶號碼
證監上季蝕1.1億 虧損擴大7.6倍
大行唱好 阿里終止4連跌 高盛料可納港股通 將有390億流入
騰訊伙動視暴雪手遊 上架兩月下載破億
惠譽：中國區塊鏈僅限證券交易
平保完成印度首次風險投資
內房巨企綠地債價大跌 近期屢捲停工欠款醜聞
兩獨立非執董退任 思捷未符上市規則
刺激日本經濟 安倍推1.9萬億計劃
CBS與Viacom完成合併
Gucci母企洽購高檔羽絨Moncler
張兆聰：券商股勢整合 中金小注博反彈
力伍：郵儲行A股上市 四大金剛「護價」
技術取勝：中國軟件3.6至4元整固
盧駿匡：抽新股留意集資額超購倍數
長沙雌雄大盜 偷換二維碼騙走商戶錢
愛爾蘭移民基金來港吸客
劉思明：港股反彈乏力 電子產業搶鏡
周顯：分析準確哪用打工
譚新強：美中鬥爭雙重掣肘：不能直接開戰 不接受經濟崩潰
湯文亮：貿易還貿易 制裁還制裁
富力進軍倫敦樓市 新盤吸港客 推泰晤士河一號項目 強調避險擇居
恆大‧睿峰實呎2.3萬貴絕長沙灣 開放式折實547萬入場 首批七成戶可做九成按保
嘉峯匯一周收千票 超額3.3倍
待批預售樓花7475伙 27月新低
星堤複式易手 8年實蝕兩成半
租戶提早遷出 兆安中心求頂租
新地TOWNPLACE兩盤每年收租逾2億
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技術取勝：中國軟件3.6至4元整固
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【明報專訊】龍源電力回試宜守4.4元（圖）
新秀麗未脫上落格局（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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