力伍：郵儲行A股上市 四大金剛「護價」

存此疑問不無道理。2019年中美貿易戰陰晴不定，內地市場成交額陷入低谷，市場流動性不足，散戶投資者打新熱情消退，不同於其他市場的IPO制度，內地不需要凍結全額保證金便可申購新股，致棄購者甚多，新股潛水風險大增，截至11月26日，容百科技、天准科技、渝農商行等13隻股票跌破發行價。

其次內地經濟放緩，銀行業不良貸款率高企，包商銀行、錦州銀行、恒豐銀行因嚴重信用風險被政府接管令全行雪上加霜。行業健康狀况縈繞在投資者心頭，陰影與股價如影相隨。上月，浙商銀行上市首日便跌破發行價，到今日股價跌8%。時局不利，郵儲銀行如何增強投資者信心並化解這場危機？其一，引入「綠鞋機制」，即新股上市後30天內，如若股價低於發行價，承銷商將手持43億元資金救場；其二，採用戰略配售機制，戰略配售數量約佔發行總量的40%，鎖定期不低於12個月；其三，設置不同鎖定期限，網下獲配70%的股份鎖定6個月，聯席主承銷商包銷股份鎖定1個月或6個月；其四，郵儲銀行控股股東、郵儲銀行自身、董事、高管承諾穩定股價。

四大金剛能保其一時無虞，但打鐵還須自身硬。郵儲銀行在郵政系統孕育了世紀之久，於2007年從母體脫胎。發展至今，該行共有近4萬個營業網點，居中國銀行業首位，覆蓋中國99%的縣（市）；個人客戶數量近6億，佔中國人口總量40%；資產規模達10.07萬億元，位居中國銀行業第五位。

料較大型國有銀行錄更高增長率

與其他大型國有銀行相比，分析師認為郵儲行在未來將會錄得更高的增長率，因為它擁有強大的存款基礎、分紅潛力、較低的存貸比率和不良貸款率。郵儲銀行不良貸款率0.83%，遠低於1.81%的行業水平，存貸比51.66%，不及五大行77%的平均水平，未來貸款業務增長帶來業績提升的空間很大。郵儲銀行定位為大型中國零售銀行，服務內地中小企業和農村，以及低收入客戶，與內地鄉村振興戰略、新型城鎮化戰略高度契合。此外，郵儲銀行得益於郵銀合作體系，該行資產業務、中間業務空間較大。

12月2日，郵儲銀行A股發行結果出爐，中籤率1.25%創新高，1.19億股遭棄購，涉及金額達6.53億元，棄購率為2%。手握綠鞋機制，儲蓄銀行即將上市，能否逃脫潛水命運，留待市場見證。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]