Gucci母企洽購高檔羽絨Moncler

羽絨動輒過萬 名人追捧

Moncler創辦於1952年，最初來自於法國的一個小鎮，後以登山滑雪羽絨服著名，現在已躋身全球奢侈羽絨品牌的行列，一件羽絨動輒過萬元，故成為不少名人明星的「身分象徵」。該公司於2013年在米蘭上市，至今累計升幅已近3倍。按Moncler星期三（4日）收市價38.83歐元計算，市值約為100.6億歐元（折合約872億港元），年初至今股價累升逾三成。

Moncler今年業績亦理想，據其財務資料，按固定匯率計算，今年首三季的銷售額按年增12%。而考慮到長遠而言，消費者或會對昂貴外套的購買意欲感到厭倦，令公司面臨增長問題，因此，Moncler已增加旗下產品的多元化，包攬泳衣至運動鞋的產品，亦與外部設計師合作，以加強吸引力。

由於LVMH最近以162億美元（約1263.6億港元）收購Tiffany，成為史上最大規模的奢侈品牌收購，因此分析認為，開雲集團收購Moncler將有助提升與LVMH的競爭力。

（綜合報道）

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