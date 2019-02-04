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CBS與Viacom完成合併

【明報專訊】美國哥倫比亞廣播公司CBS與全球傳媒巨頭Viacom昨日完成合併，公司將更名為ViacomCBS，估計每年收入達280億美元。兩家公司均由傳媒大亨Sumner Redstone及其家族控股，外界指出，近年迪士尼及Netflix在媒體界的異軍突起，令Sumner銳意要合併旗下的兩大巨頭。合體後的ViacomCBS勢力眾多，旗下有數個電視網及電影製片廠，平台內容包括CBS自家新聞節目、Showtime電視劇集如《嗜血法醫》、派拉蒙影業的《海綿寶寶》等。

挑戰迪士尼Netflix串流媒體

是次CBS以近118億美元的估值併購Viacom，交易完成後，CBS股東將會擁有ViacomCBS約61%的股權，餘下39%則由Viacom擁有。分析指出，ViacomCBS預計將坐擁14萬集電視劇集及3600部電影的版權，佔據美國觀眾22%的收視內容，此外在廣播及有線電視方面擁有大部分市場份額。

美國串流媒體領域競爭日益激烈，對傳統媒體業務影響深遠，現已有Netflix、Hulu等巨頭。外界估計，ViacomCBS未來會主打向串流公司出售原創內容。例如今年，Viacom就將《南方公園》的串流權售予HBO Max，交易價值近5億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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