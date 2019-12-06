刺激日本經濟 安倍推1.9萬億計劃

日本首相安倍晉三公布的經濟刺激計劃，總規模約26萬億日圓，其中財政措施約13.2萬億日圓，實際支出規模約9.4萬億日圓，額外追加預算約4.3萬億日圓，估計財政刺激計劃將提升實際GDP增速1.4個百分點。安倍晉三指出，計劃旨在幫助減輕災害影響、幫助經濟抵禦下行風險，並讓日本為2020年東京奧運會之後做好準備。政府將通過今個財年的新追加預算與下一個財年的特別措施相結合方式，採取果斷的財政措施。這將是自2016年8月以來，日本再次制訂經濟對策，也是第二屆安倍政府上台後的第5次經濟對策，規模僅次於上次的28.1萬億日圓。

料提升GDP增速1.4百分點

另據《共同社》報道，13.2萬億日圓的中央和地方政府財政措施，包括了中央政府提供低息資金的財政投融資在內，並將寫入2019年度補充預算案和2020年度預算案中。而來自中央政府一般會計的支出中，2019年度補充預算將撥款4.3萬億日圓，2020年度預算將撥款1.8萬億日圓。重建特別會計等「特別會計」也將活用1.4萬億日圓，另預計地方政府的負擔將達到1.8萬億日圓。

鞏固「安倍經濟學」

恢復和災後重建的計劃方面，將加強河川堤防基礎建設、防止住宅遭遇水淹、加速製作土石災害防災地圖、推動道路電纜地下化等；應對經濟下行風險方面，則包括促進中小企業設備投資舉措、擴大農產品出口，而在投資未來、維持奧運後經濟水平方面，將致力於IT人才教育和吸引訪日外國遊客的策略，包括自明年9月起推出「個人號碼卡」購物點數方案等。而整個刺激經濟計劃的資金來源，將會以發行建設國債等來確保，不會增發赤字國債，並活用民間資金讓項目規模更大。

分析指出，安倍晉三有意透過這項計劃，讓日本經濟衰退的風險降到最低，避免「安倍經濟學」變得黯然失色，並在歷經醜聞風波後，為自身鞏固政治支持度。

美首申失業救濟人數低預期

另外，美國勞工部公布，截至11月30日的一周，首次申領失業救濟人數20.3萬，比預期的21.5萬理想，亦較前一周減少1萬。美國首次申領失業救濟人數已連續第248個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。美國10月貿易逆差由前月的511億美元收窄至472億美元，亦少於預期的485億元。數據理想，道指昨晚早段最多升96點至27745點，但其後又曾經倒跌。

（綜合報道）

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