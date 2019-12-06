內房巨企綠地債價大跌 近期屢捲停工欠款醜聞

明報記者 陳子凌

昨日價格大跌的美元債，由綠地集團旗下綠地全球投資發行，其中今年11月發行，票息5.6厘的3.7億美元3年期債券，昨日債價由99.65美元跌至95.847美元；另一筆今年9月發行，票息6.75厘的5億美元4年期債券，價格亦由102.175美元跌至98.75美元；同期發行另一筆2億美元，票息5.75厘的3年期債券，價格亦由100.47美元插至97.425美元。至於2024年到期，票息5.875厘的10年期美元債，其價格亦有所下降，跌至97.594美元。

集團10月斥近40億人幣購7地

這些美元債，均是2014年10月綠地集團透過旗下子公司發行，總規模30億美元的中期票據計劃中的一部分，集資所得用作境外投資項目，由綠地集團為債券本息提供不可撤銷的全額擔保。

綠地集團今年在一眾內房中表現進取，10月斥近40億元（人民幣，下同）投得7幅地皮，為內房之冠，但積極投地的同時卻被內媒指其已動工項目出現欠款問題。先是11月初，其有「華中第一樓」之稱的武漢綠地中心，被指未能支付大筆工程款項，致承建商中國建築第三工程局要停工。本月初《長江商報》又報道，綠地在武漢另一樓盤青山香樹花城，同樣因拖欠承建商款項而停工，此外，報道更指出，綠地於上海及南通的子公司也因拖欠工程款，已被列入失信名單。

融創11月合同銷售增48%

綠地香港未公布11月銷售數據。另外融創（1918）公布，11月合同銷售額約666.5億元，按年增48%，合同銷售面積約460.6萬平方米；中海外發展（0688）11月合約物業銷售額則約248.07億元，按年增長13.07%，已售樓面面積約110.7萬平方米；越秀地產（0123）11月實現合同銷售額78.01億元，按年大升2.02倍，合同銷售面積約為35.86萬平方米，按年升約1.84倍。