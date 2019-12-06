騰訊伙動視暴雪手遊 上架兩月下載破億

Sensor Tower指出，大部分收入來自10月份，涉約5500萬美元（約4.29億港元），而11月份則為3100萬美元（約2.42億港元）。騰訊昨升0.43%，收報330元。

Sensor Tower表示，今年11月份《Call of Duty Mobile》安裝量約2100萬次，而10月份則為1.46億次。遊戲在美國尤其受歡迎，安裝量接近2850萬，佔全部下載量的16.6％；印度排名第二，安裝量為1750萬，佔約10.2％；巴西排名第三，安裝量為1200萬，佔約7％。美國玩家佔《Call of Duty Mobile》總收入的最大份額，玩家花費超過3600萬美元（約2.81億港元），佔總額42％。

美國玩家佔收入42％

上月騰訊曾表示，今年第三季國際市場遊戲收入貢獻超過10%，當時集團總裁劉熾平披露，旗下遊戲在國際市場勢頭不俗，未來會在海外拓展更多手遊種類，以及在海外培養出熱門自家IP。