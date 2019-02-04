大行唱好 阿里終止4連跌 高盛料可納港股通 將有390億流入

明報記者 李哲毅

高盛預計，若阿里納入互聯互通，未來3年將有超過50億美元（約390億港元）經過港股通流入阿里，有助阿里股價穩定向上。目前同股不同權（WVR）和第二上市架構公司未符合加入恒指要求，但恒指公司明年會進行相關諮詢，高盛估計，如果阿里成功納入恒指，並佔權重10%，屆時將有額外20億美元的資金流入。

予目標價252元 潛在升幅三成

業務方面，高盛看好阿里的原因主要有三，首先是阿里會繼續集中釋放9.6億阿里數字經濟用戶與旗下產品服務所產生的協同效應，上個財年阿里的支付服務覆蓋中國零售消費總額近三分之一 ，預計會進一步滲透到欠發達地區。

高盛又相信，阿里的管理層會繼續推動產品創新，並在多個業務領域實現增長，最後是阿里正落實其「五年計劃」，預計目前變現能力不足的資產將在2021財年開始貢獻收入，帶動收入增長。

主動基金普遍仍低配

目前主動式基金仍然低配阿里，高盛統計最大的350隻亞洲和新興市場基金，截至10月底，上述基金投資組合中約3.7%分配至阿里，約3.3%分配至騰訊（0700），對比新興市場、亞洲市場（不計日本）的指數基準，基金低配約109至130個點子。今年10月份，亞洲基金（不計日本）的阿里投資權重約3.5%，較半年前上升近1.5個百分點。

瑞聲昨升7%冠藍籌

騰訊昨日微升0.4%至330元。市場憧憬中美貿易談判，港股昨日升154點或0.59%，收報26,217點，成交低迷，僅669億元。另外，國指升67點或0.66%，報10,321點。手機設備股落鑊，瑞聲（2018）升6.76%，收報56.85元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）升5.3%，收報131.2元。比亞迪電子（0285）及丘鈦（1478）分別升8.07%及5.27%。其他新經濟股亦做好，中軟國際（0354）及平安好醫生（1833）分別升4.61%及4.13%。