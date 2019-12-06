證監上季蝕1.1億 虧損擴大7.6倍

今年新牌照申請疲弱，第三季證監收到逾2060宗新牌照申請，較上季約1750宗申請已升17%，但按年仍跌12.5%。最近兩季的新牌照申請跌幅亦相若，按年跌13%。截至9月30日的6個月內，錄得約3810宗申請。

持牌人士數字則穩定增長，截至第三季度末，香港共計有44,472名持牌人士及3048家持牌機構，按年分別升3%及7%。

新牌照申請疲弱 按年跌12.5%

季度內上市申請方面，證監上季接獲1宗同股不同權架構（Weighted Voting Rights，WVR）公司申請，估計為內地公司曠視科技，以及4宗未有盈利的生物科技公司申請。今年第二、三季度證監共接獲191宗上市申請，較去年同期按年跌逾兩成。

證監第三季度對6家持牌機構採取紀律處分，罰款逾1500萬元。其中恒生銀行（0011）、輝立證券及DBS Vickers均因涉及未授權交易，訊匯證券、匯豐銀行及寶新證券則涉及內部監控缺失。