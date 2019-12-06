匯豐推手機開戶 10分鐘獲帳戶號碼

暫限iPhone 基本服務可即辦

該行稱此乃「直通式處理」（Straight-through）的數碼方案，即由申請至審批全程於手機App進行，目前只支援iOS流動裝置（即iPhone用戶），稍後將延伸至Android手機。新客戶只需透過手機填寫個人資料、拍攝個人香港身分證及自拍照，該行會通過人臉辨識技術進行驗證，且毋須提供住址證明，成功獲得戶口號碼的客戶，可即時辦理基本銀行服務，例如接收款項和設定繳款上限，但提款或網上轉帳則於兩個工作天後才生效。

匯豐香港零售銀行及財富管理業務電子服務平台主管艾俊安表示，該行旗下超過九成的交易都通過數碼渠道進行，客戶也愈見慣常使用流動銀行服務，是次手機開戶服務的推出，將再提升客戶的數碼銀行體驗。

手機開戶紛推 迎戰虛擬銀行

其實早於去年，中信銀行（國際）已率先推出「inMotion動感銀行」手機開戶服務；大行之中，渣打香港在去年底亦推出相同服務。

隨着虛擬銀行將於明年初陸續開業，為吸引新客戶，多家中小型銀行亦加入手機開戶服務行列，當中包括東亞（0023）「BEA Flash」、工銀亞洲「e開戶」、大新銀行（2356）「e直通遙距開戶」，其中星展及花旗除了銀行戶口，可同時開立投資戶口。