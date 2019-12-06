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牌照局：正審視港航注資方案

【明報專訊】港航尋求注資以挽救其空運牌照，目前有良好進展。據消息指出，港航主席侯偉已兌現承諾，上月底未獲發薪金的四成員工，已於昨日收到薪金。不過，空運牌照局昨日接受本報查詢時指出，雖然已經收到港航就牌照局於本周一（2日）對其牌照附加兩項新條件的回覆，不過牌照局正審視有關資料，將於本周六（7日）或之前作出最後決定，意味港航並未完全脫離危險期。

未過危險期 最遲明日有定案

牌照局早前表示，經審慎考慮香港航空當前的財政情况，為保障公眾利益，向港航的牌照附加兩項新條件，港航必須確保能夠注入牌照局訂定的資金，以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平。當局續指出，若港航未能於本周六或之前根據要求改善財政狀况，牌照局或會考慮撤銷或暫時撤銷其牌照。隨後當晚，其股東之一海航獲國開行牽頭借出40億元人民幣，為港航或被「釘牌」一事帶來轉機。

港航業務受累於本地社運事件持續，旅客需求疲弱所影響，再加上11月並非旅遊旺季，使公司收入大跌。為應對財務狀况急速惡化，港航已在近月推出多項節流措施，包括削減營運規模及管理層減薪等。

而在上周四（28日），港航亦延遲發薪，並表示除了乘務員及駐海外的員工會準時收到11月薪金外，其他員工則要待12月初才可獲發薪金，當中涉及的員工約四成。

相關字詞﹕海航 侯偉 香港航空 空運牌照局 港航財困

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