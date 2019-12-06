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又一城延至明年首季重開

【明報專訊】反修例風波持續5個多月，主要「戰場」之一、新加坡豐樹信託旗下的又一城經歷「和你Shop」等活動後，11月12日被嚴重破壞、「火燒聖誕樹」後停業，原定於本月初重開。豐樹日前公布，由於又一城多個地點需要維修，預計要在明年首季才可局部或全面重開，將影響下半財年的每基金單位分派表現。

商場關門期間不收租金

豐樹指出，由於又一城在11月12日意外中受到廣泛破壞，自11月13日起關閉，多個樓層及地點需要維修及進行恢復工作，包括玻璃入口、玻璃幕牆、扶手電梯等，豐樹已盡一切努力，盡快令又一城重新營業，亦與顧問及承建商緊密合作，冀於2020年首季商場可局部或全部重開，但仍需相關部門批准，又一城關門期間，將不會收取零售租戶的租金。

至於辦公室大樓，豐樹指出，由於大堂同樣被破壞，11月13至25日已經關閉，期內不會向租戶收租租金，自11月26日起辦公室大樓已重新開放，亦恢復向租戶收取租金。

豐樹指出，又一城的保險範圍包括財產損失，以及因業務中斷所構成的收入損失，零售及辦公室收入以及物業破壞均在保險範圍內，現時正在評估通過索賠所得金額，未知何時可獲賠償。完成保險索賠後，所得款項部分會用作償還外部借貸，餘額將會用作分派予單位持有人。

每基金單位分派勢減

由於豐樹信託的每基金單位分派，來自旗下投資組合的物業收入，根據現時又一城的損失情况，預計由10月1日至明年3月31日的每基金單位分派，將會較今年4月至9月底明顯減少。豐樹表示，為改善信託的收入及資產均集中在又一城的情况，以及令收入多元化，12月4日已公布，擬收購大東京地區的兩項辦公室物業。

又一城佔豐樹北亞逾六成收入

根據豐樹信託的年報，上財年（2018年4月至今年3月底）共有4130萬人到訪又一城，共有187名租戶，租賃數量270個，租用率高達100%，去年總收入2.54億新加坡元（約14.6億港元），按年增加3.2%，佔豐樹北亞商業信託純利62%。又一城旗下主要租戶包括超級市場Taste、I.T（0999）、蘋果公司等，9月起捲入反修例風波，11月遭到破壞。

相關字詞﹕豐樹北亞商業信託 和你shop 又一城 反修例風波

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