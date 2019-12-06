港鐵：社會事件造成16億損失 7至11月乘客量急跌14.2%

料大部分損失來自乘客量大跌

港鐵股價昨日微升近1%，收報43.55元。港鐵表示，今次反修例運動對公司造成的財務影響主要來自三方面，包括過去5個月乘客量大跌超過一成、若干港鐵車站及設施被損毀和破壞，需要維修或更換，以及為提升人手和保安水平以及提供租金優惠和寬減而產生的其他費用。

港鐵未有披露今次社運造成的16億元損失分佈，惟據摩根士丹利上月發表一份報告，當中曾引述港鐵管理層稱，從7月至9月中旬，已就額外保安、員工及保養及維修支付4000萬元；並已發放8000萬元酌情獎金予前線員工，按1萬前線員工計，亦即是每人獲得8000元。以上兩個項目合共僅涉1.2億元，或反映今次損失大部分來自客運收入下滑。

影響不及沙中線屯馬線撥備

據港鐵披露，7至11月期間乘客量大跌14.2%或1.228億人次，當中最嚴重的是10月及11月，跌幅俱接近三成。根據港鐵2018年度業績，公司全年在港客運業務收入為194.9億元，總乘客量為20.455億人次，折算人均每次客運收入為9.528元，以此推算，港鐵在5個月間損失客運收入逾11億元。

事實上，港鐵在反修例運動初期並非示威者打擊對象，但前特首梁振英及內地傳媒先後批評港鐵在衝突期間沒有封站，任由示威者乘車離開。其後港鐵態度即轉趨強硬，自8月24日起開始多次因應遊行示威而關閉部分車站，至10月4日政府引用緊急法訂立的《禁蒙面法》，令各區衝突升級，處於風口浪尖的港鐵再次受到嚴重破壞，在5日全線暫停服務後，自6日起開始提早收車，維持超過一個月，直至本周一（2日）才恢復正常服務時間。

不過，今次反修例運動對港鐵的影響，目前而言仍不及集團沙中線、屯馬線等工程撥備。集團昨日表示，若不計及就沙中線紅磡站事件、屯馬線及英國地鐵工程合共約24.3億元撥備，2019財年基本業務利潤按年仍有增長。

稱整體財務仍穩健 維持派息政策

港鐵又表示，雖然業績受到衝擊，不過港鐵表示考慮了整體鐵路和物業業務後，認為整體財務狀况保持穩健，目前建議維持公司現有的漸進式普通股息政策。

明報記者 方楚茵