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愛炫美兩伙4房撻訂戶 一年賣貴達9%

【明報專訊】新盤市場聚焦周六開售的嘉華（0173）啟德嘉峯匯之際，上月底連環錄得4宗撻大訂的長實（1113）荃灣海之戀‧愛炫美（圖），最新透過招標售出當中兩伙，分別是5A座31樓A室、31樓B室，同為實用面積1162方呎海景4房戶，成交價逾2624.7萬及2614.5萬元，實呎均為2.25萬元，新成交價比去年舊成交價2487.1萬及2406.2萬元，分別高5.5%至8.7%。

嘉峯匯今截止認購 暫收800票

海之戀‧愛炫美4個上月底撻大訂單位，全屬4房單位，估計相關買家同遭長實沒收20%訂金共涉近2000萬元。至於周六首輪銷售、推出228伙發售的嘉峯匯，市場消息指6日累收約800票，以推售單位數量計超額2.7倍，今晚截止認購登記。

恆大‧睿峰今日首度開放示位

其他新盤部署方面，內房恒大（3333）長沙灣東京街新盤恆大‧睿峰，今日首度向傳媒開放示範單位，市場估計隨時會公布價單。新地（0016）預告最快本月中推出的天水圍Wetland Seasons Park，發展商今日亦會闡述最新銷售部署，市場估計項目短期內將獲批預售樓花同意書。

豪宅繼續受追捧，市場昨日連錄4宗洋房成交，當中不受一手住宅新例限制、建灝地產旗下大埔逸遙路泓山，日前剛公布推出，昨天隨即連錄3宗成交，售出洋房的實用面積由2374至2395方呎、連1344至2652方呎花園，成交價3518萬至4476萬元、實呎介乎14,819至18,689元。

泓山昨沽3伙 實呎14819元起

建灝表示，泓山早前已開放予VIP參觀，連日來累計參觀人數逾1800人，而全部買家均為香港人。另永泰（0369）旗下青山公路THE CARMEL，亦透過招標售出33號屋，實用面積1716方呎連367方呎花園，成交價2848萬元、實呎16,597元；項目10月至今累售11幢洋房、套現逾4億元。

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