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美心伍偉國妻2.4億「首置」入市渣甸山大宅

【明報專訊】雖然反修例風波持續約半年，但仍有不少名人入市，如近日多次就反修例運動多番發表言論的美心集團創辦人長女伍淑清，其堂侄媳上月就以約2.41億元購入渣甸山睦誠徑3號洋房。

原業主持貨44年勁賺逾2.3億

土地註冊處顯示，渣甸山睦誠徑3號，上月以約2.41億元售出，物業現為一幢實用面積4969方呎洋房，實呎約4.85萬元，登記買家為羅寶盈（Lo Po Yen），與美心集團太子爺伍偉國太太、鷹君集團太子女羅寶盈中英文名相同，相信為同一人。是次羅寶盈入市，只需付約1024萬元印花稅，即涉樓價4.25%。換言之，羅寶盈今次是以首置身分入市。原業主早於1975年以約106萬元購入，持貨44年後，現帳面勁賺逾2.3億元、物業升值225倍。

事實上，羅寶盈除購入睦誠徑3號外，2017年底便與伍偉國以約1.8億元，透過「買殼」形式購入曾由「娛圈富婆」鄺美雲所持的深水灣文禮苑洋房，洋房實用3200方呎，實呎56,250元。

該物業曾由鄺美雲持有，早於1999年以2750萬元買入，其後於2012年以1.18億元轉售物業。事隔5年，伍氏夫婦購入價，較鄺美雲售出價再高約6200萬元或53%。

「鬼王」潘紹聰3200萬沽百匯軒複式

不過，亦有部分名人減價沽貨，土地註冊處顯示，人稱「鬼王」的靈異節目主持潘紹聰，上月以3200萬元沽出太子百匯軒一個頂層B室連天台複式戶，實用1634方呎，實呎19,584元，據悉單位曾以3600萬元放售，現成交價較叫價累減400萬元或11%。潘紹聰2016年11月以2468萬元購入，剛過3年額印期即沽貨，帳面獲利732萬元或近三成。

貝沙灣3房2765萬沽 低同類15%

另方面，部分豪宅售價較高位大幅回落，市場消息指，薄扶林貝沙灣1期2座高層A室，實用1076方呎，3房間隔，原以3400萬元放售，最新以2765萬元售出，累減635萬元或18%，實呎25,697元，較同座同面積高一層A單位今年5月成交價3280萬元回落515萬元或約15%。

原業主於2007年以1248萬元購入單位，持貨12年，帳面仍獲利1517萬元或1.2倍。

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