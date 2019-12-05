美心伍偉國妻2.4億「首置」入市渣甸山大宅

原業主持貨44年勁賺逾2.3億

土地註冊處顯示，渣甸山睦誠徑3號，上月以約2.41億元售出，物業現為一幢實用面積4969方呎洋房，實呎約4.85萬元，登記買家為羅寶盈（Lo Po Yen），與美心集團太子爺伍偉國太太、鷹君集團太子女羅寶盈中英文名相同，相信為同一人。是次羅寶盈入市，只需付約1024萬元印花稅，即涉樓價4.25%。換言之，羅寶盈今次是以首置身分入市。原業主早於1975年以約106萬元購入，持貨44年後，現帳面勁賺逾2.3億元、物業升值225倍。

事實上，羅寶盈除購入睦誠徑3號外，2017年底便與伍偉國以約1.8億元，透過「買殼」形式購入曾由「娛圈富婆」鄺美雲所持的深水灣文禮苑洋房，洋房實用3200方呎，實呎56,250元。

該物業曾由鄺美雲持有，早於1999年以2750萬元買入，其後於2012年以1.18億元轉售物業。事隔5年，伍氏夫婦購入價，較鄺美雲售出價再高約6200萬元或53%。

「鬼王」潘紹聰3200萬沽百匯軒複式

不過，亦有部分名人減價沽貨，土地註冊處顯示，人稱「鬼王」的靈異節目主持潘紹聰，上月以3200萬元沽出太子百匯軒一個頂層B室連天台複式戶，實用1634方呎，實呎19,584元，據悉單位曾以3600萬元放售，現成交價較叫價累減400萬元或11%。潘紹聰2016年11月以2468萬元購入，剛過3年額印期即沽貨，帳面獲利732萬元或近三成。

貝沙灣3房2765萬沽 低同類15%

另方面，部分豪宅售價較高位大幅回落，市場消息指，薄扶林貝沙灣1期2座高層A室，實用1076方呎，3房間隔，原以3400萬元放售，最新以2765萬元售出，累減635萬元或18%，實呎25,697元，較同座同面積高一層A單位今年5月成交價3280萬元回落515萬元或約15%。

原業主於2007年以1248萬元購入單位，持貨12年，帳面仍獲利1517萬元或1.2倍。