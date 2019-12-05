美銀海景呎價4.3萬 去年高位跌兩成

翻查資料，相同景觀的中高層全層單位，於去年6月以7.5億元易手，以全層面積13,880方呎計，呎價高見54,035元，即新成交單位呎價較1年前低逾兩成。原業主1993年7月以950萬元購入上述，持貨26年，帳面獲利3930萬元或4.1倍。

上月商廈買賣註冊量跌逾三成

事實上，商廈買賣淡靜，有投資者伺機入市低撈筍盤，如裕泰興家族羅守輝或有關人士近月先後購入多個商廈，包括上月購入上環信德招商局大廈中低層12室及13室，涉資5468萬元，呎價2.7萬元，另亦購入金鐘力寶中心2座低層單位，成交價7200萬元、呎價1.97萬元。此外，他亦斥2500萬元購入上環太興中心1座低層1至2室，3個物業共涉資1.51億元。

另美聯工商舖指，商廈市場於11月份買賣註冊宗數僅錄42宗，較10月份買賣註冊宗數64宗跌34.4%，而買賣註冊宗數涉及金額錄約8.13億元，較上月涉及的金額150.8億元，按月急挫94.6%，金額大跌主要是由於10月份錄147.77億元內部轉讓的登記註冊個案，令基數較大。