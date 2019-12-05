經濟

香港地產

下一篇 上一篇

美銀海景呎價4.3萬 去年高位跌兩成

【明報專訊】社會衝突除影響舖市外，商廈亦受牽連，寫字樓成交價更大不如前，其中金鐘指標甲廈美國銀行中心，早前更錄得低價成交。土地註冊處資料顯示，該單位為中高層07室，屬面積1137方呎海景戶，是該廈優質單位，於上月中以4880萬元成交，呎價42,920元。

翻查資料，相同景觀的中高層全層單位，於去年6月以7.5億元易手，以全層面積13,880方呎計，呎價高見54,035元，即新成交單位呎價較1年前低逾兩成。原業主1993年7月以950萬元購入上述，持貨26年，帳面獲利3930萬元或4.1倍。

上月商廈買賣註冊量跌逾三成

事實上，商廈買賣淡靜，有投資者伺機入市低撈筍盤，如裕泰興家族羅守輝或有關人士近月先後購入多個商廈，包括上月購入上環信德招商局大廈中低層12室及13室，涉資5468萬元，呎價2.7萬元，另亦購入金鐘力寶中心2座低層單位，成交價7200萬元、呎價1.97萬元。此外，他亦斥2500萬元購入上環太興中心1座低層1至2室，3個物業共涉資1.51億元。

另美聯工商舖指，商廈市場於11月份買賣註冊宗數僅錄42宗，較10月份買賣註冊宗數64宗跌34.4%，而買賣註冊宗數涉及金額錄約8.13億元，較上月涉及的金額150.8億元，按月急挫94.6%，金額大跌主要是由於10月份錄147.77億元內部轉讓的登記註冊個案，令基數較大。

上 / 下一篇新聞

港航：已有初步合規注資方案 牌照局稱未收通知 仍未渡過危機
港航：已有初步合規注資方案 牌照局稱未收通知 仍未渡過危機
港航永續債價曾急跌 周二突停牌
港航永續債價曾急跌 周二突停牌
國泰派3萬特惠金 代年終花紅
國泰派3萬特惠金 代年終花紅
證監續免牌照費紓困 4.7萬從業員受惠
證監續免牌照費紓困 4.7萬從業員受惠
11月港PMI報38.5 SARS後新低 Markit：倘未見重大復蘇 第4季GDP跌逾5%
11月港PMI報38.5 SARS後新低 Markit：倘未見重大復蘇 第4季GDP跌逾5%
IMF籲評估放寬首置按揭影響
IMF籲評估放寬首置按揭影響
寬按保後1300宗申請獲批 九成首置
寬按保後1300宗申請獲批 九成首置
新華保險：新業務價值肯定會增長
新華保險：新業務價值肯定會增長
中國綜合PMI近21月最高增速
中國綜合PMI近21月最高增速
碧桂園11月合約銷售升78%
碧桂園11月合約銷售升78%
艾伯科技拓5G業務 主攻基站設備
艾伯科技拓5G業務 主攻基站設備
貿談反覆 夜期低位反彈 一度失守26000關 分析：關稅死線前更波動
貿談反覆 夜期低位反彈 一度失守26000關 分析：關稅死線前更波動
阿里較美股首現折讓 昨港收市4連跌
阿里較美股首現折讓 昨港收市4連跌
Google兩創辦人退出幕前 印裔CEO兼掌母公司 紐時：一個時代終結
Google兩創辦人退出幕前 印裔CEO兼掌母公司 紐時：一個時代終結
道指早段彈200點 油價飈3%
道指早段彈200點 油價飈3%
英捲美法貿戰 研徵數碼稅
英捲美法貿戰 研徵數碼稅
劉思明：市場變情緒化 暫避貿戰敏感股
劉思明：市場變情緒化 暫避貿戰敏感股
劉宇亮：如美推遲關稅 恒指年結可上破27000點
劉宇亮：如美推遲關稅 恒指年結可上破27000點
梁志麟：就業市場穩 加元有支持
梁志麟：就業市場穩 加元有支持
李曉佳：港航同是假港資或變「亞視永恒」
李曉佳：港航同是假港資或變「亞視永恒」
技術取勝：長和或拾級下試66元
技術取勝：長和或拾級下試66元
劉強東奶茶妹「披露」未離婚
劉強東奶茶妹「披露」未離婚
誠哥用AI派錢 大增效率
誠哥用AI派錢 大增效率
劉思明：希望教育併購注新動力
劉思明：希望教育併購注新動力
周顯：分租與尋租
周顯：分租與尋租
湯文亮：美唔通過人權法 威力更大
湯文亮：美唔通過人權法 威力更大
一周4舖大劈價 灣仔舖5年僅賺18% 最多減幅五成 分析：政治事件令投資者觀望
一周4舖大劈價 灣仔舖5年僅賺18% 最多減幅五成 分析：政治事件令投資者觀望
美心伍偉國妻2.4億「首置」入市渣甸山大宅
美心伍偉國妻2.4億「首置」入市渣甸山大宅
龍成堡無契樓1155萬沽 實呎9116元
龍成堡無契樓1155萬沽 實呎9116元
愛炫美兩伙4房撻訂戶 一年賣貴達9%
愛炫美兩伙4房撻訂戶 一年賣貴達9%
恒地6900萬收購大埔美新里舖
恒地6900萬收購大埔美新里舖
領展王國龍：社運影響 商場保險費急升
領展王國龍：社運影響 商場保險費急升
內地商場面對網購競爭 須時刻求變吸消費者
內地商場面對網購競爭 須時刻求變吸消費者