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一周4舖大劈價 灣仔舖5年僅賺18% 最多減幅五成 分析：政治事件令投資者觀望

【明報專訊】今年11月份香港採購經理指數（PMI）顯示私營經濟的景氣度下滑至2003年4月SARS以來最低。社會運動嚴重打擊零售業，不少商舖業主更大幅劈價求售，其中港島區約一周內連錄4宗劈價商舖成交，劈幅更高達五成（見表）。有代理指，中美貿易戰及本港政治衝突仍然困擾大市，投資者持續觀望，預計工商舖交投將在低位徘徊。

明報記者 甘潔瑩

事實上，近一周商舖市場可謂非常嚴峻，特別是港島區商舖，不論商舖面積大小，一律要大幅劈價30%至50%，始能獲承接。繼日前銅鑼灣耀華街12號地舖劈價3450萬元或51%、以3250萬元沽出後，市場消息指，灣仔駱克道150至158號祥友大廈地下4號舖，面積350方呎，新近透過公司股權轉讓方式出售，成交價3300萬元，呎價94,286元。商舖連租約出售，現租予找換店，月租10萬元，租期至2021年3月，即新買家可享租金回報約3.6厘。

駱克道找換店舖3300萬易手

據悉原業主早於今年初已放售，當時叫價5500萬元，隨着社會運動持續，影響零售業，業主數度減價，並於近日以3300萬元成交，較當初叫價低2200萬元或40%。原業主於2014年2月以2800萬元買入，持貨逾5年，帳面僅獲利500萬元或18%。

盛滙商鋪基金創辦人李根興指，灣仔是近年舖位蝕讓重災區，很多商舖業主蝕讓離場，在舖市低迷情况下，商舖原業主「有錢賺」，算是「執番身彩」。他解釋指，因近期旅客減少及內地嚴打非法資金外流，令找換店生意轉差，並出現退租潮，猶幸該舖鄰近港鐵灣仔站，人流尚算不俗。

盛滙李根興：有錢賺「執番身彩」

除了銅鑼灣及灣仔接連出現劈價舖位成交外，天后電氣道96號地下A1迷你舖，面積271方呎，原業主起初以1400萬元售，惟一直未獲洽詢，近月連環減價幾口，最終於本周初以900萬元連租約成交，呎價33,210元。目前該舖租予洗衣店，月租2.25萬元，租期至2022年4月，即新買家享租金回報3厘。原業主1993年以100萬元買入，持貨26年，帳面獲利80萬元或8倍。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，中美貿易戰及本港政治衝突仍然困擾大市，而美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，有機會影響香港的獨立關稅地位。

黃又指，若香港的特殊地位受影響，最終只會令外資來港的投資意欲下降，消息為市場增添另一個利淡因素，或令業主和投資者繼續持觀望態度，工商舖交投料繼續在低位徘徊。

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