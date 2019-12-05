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湯文亮：美唔通過人權法 威力更大

【明報專訊】我自小見過不少大戶人家少奶，明知老公有小二小三，都唔會出聲，就算有人告密，都只會同老公講，反而懲罰告密的人。我當時不明白，家母對我講，那些少奶做得絕對正確，她們扮唔知的威力大過大嘈大吵不知多少倍，否則甚至連少奶的位置都會失去，少奶唔出聲，那些小二小三很快又會換人，總之唔出聲好過出聲。

美參眾兩院的議員就沒有大戶人家少奶那麼醒目，以為用《香港人權與民主法案》（下簡稱《人權法》）可牽制中國和香港，以全票減一通過這條中美港三輸的攬炒法案，其實，這條法案唔通過的威力大過通過不知多少倍。因為通過之後，美國反而失了後着，這件事應該不關總統特朗普事，但他也想不到沒有一個共和黨參議員反對用緊急法來通過這條法案。

影響所及，中美貿易協議第一階段有可能胎死腹中，就算簽得成美國都要作出重大讓步，最基本是撤銷過往已開徵的關稅；如果簽唔成中美貿易協議，特朗普能夠連任的機會不高。對特朗普來說，《人權法》本來是一把未出鞘寶劍，現在寶劍出鞘，但有可能割傷自己。

美國通過《人權法》對於一個普通的香港人來說，是在美國的資產將來有機會被凍結，在這方面我的確後知後覺，2005年我在美國買了一些舖位，當時已經有人提醒我小心有一日，美國會推出《人權法》，如果我金榜題名，在美國的資產就會被凍結，我當時認為不會，到今日當然後悔不已。事實上，不是太多香港人重手投資美國，買一兩個住宅單位當度假屋就有很多，估計不少人將會放售他們在美國的住宅單位，正所謂君子不立危牆之下。

社運人士制訂裁名單 美陷被動

《人權法》最關鍵之處就是制裁名單，本來美國手握主動權，一年之後才由國務卿審議，經過冗長的反覆討論才會訂出制裁名單，但現在形勢有變，制裁名單由香港社運人士制定，據聞有百多頁紙，大概有幾千人。今次美國反主為客，如果唔照單制裁，就會被人話如果不是立刻要制裁，就不需要用緊急法通過這條法案，而且中國現在首先出手開出制裁名單，不批准美軍艦到香港及制裁美國NGO，今次特朗普有排頭痕。無論我怎樣說，香港都是今次人權法的最大受害者，但是我們並沒有首先出手，甚至在整件事都處於被動角色，就算損失慘重都無話可說。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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