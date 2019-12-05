原來，他聽說科技公司可以廉價進駐科技園，以減低營運成本，他心想，雖然香港的電費很貴，但如果租金低了，也有其他支援，或許有新商機也說不定。

我回答說：「掘比特幣應該算是『撈偏』，不管你說得有多漂亮，他們應該不會答應吧？」他很失望，此事因而作罷。

掘比特幣難進駐科技園

誰知前兩日，他發信息給我：原來科技園可以分租！言下之意，是怪責我當日給了他錯誤advice。

我相信他是看了新聞報道，指新意網（1686）在月前申請司法覆核，控告科技園在將軍澳工業邨數據中心，容許營辦商分租給第三者，構成不公平競爭，皆因科技園給政府的租金只是1000元，這因而對用正價經營的同行新意網構成不公平。

我回覆他說：第一，你的礦場都已經執晒啦，仲有乜好嘈？第二，你看看人家分租的公司，全都是大型金融機構，中央企業等等，就算係可以分租，都輪唔到你啦！

不過，他雖然不再掘礦，我卻在經營比特幣有關的小生意，因未能控制風險，暫時不敢做大，如果可以進駐科技園，我都有興趣一起去尋租呀！

[周顯 投資二三事]