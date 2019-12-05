經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：希望教育併購注新動力

【明報專訊】恒指昨天再次考驗8月延伸至今支持位。恒指低開319點曾經反彈，升上26,191點受阻急回，最多跌396點，低見25,995點，之後再次嘗試高位，都未能企穩，以近低位收市，收報26,062點，跌328點或1.25%；國指跌0.98%。大市成交偏淡僅719億元，低於60天平均半成。

多陽燭收市 具承接力

大市普遍下跌，據《明報》港股數據庫，升跌比率19比81，但沽壓不大；跌逾3%佔下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為39比61，不少股份高於開市價呈陽燭收市，大市具承接。行業方面，同樣沒有明顯沽壓，本報數據庫追蹤的30個行業，內房跌近2%表現已經最差，其次的地產相關、本地金融、建築及材料，跌幅小於1.5%。

山東黃金招金未言重拾升軌

行業全線下跌，金屬及礦石幾乎無升跌的表現跑贏一眾行業，但行業只有兩成股份上升；金礦股山東黃金（1787）、招金（1818）跟隨金價及避險情緒升溫而上漲，惟該兩股從下半年低位附近出現反彈，將重拾升軌是言之過早。

新能源、公路鐵路、燃氣供應各有約四五成股份上升，屬偏好行業。日前再次提到的信義光能（0968），即市調整後再闖高位，昨創出新高；另一環保新能源股海螺創業（0586）繼續於30元高位上整固，強勢股並未有受到大環境影響。

宇華中線呈超買 未宜高追

強勢教育股宇華（6169）也逆市創52周新高，跑贏一眾行業；不過，該股中線已超買，回吐壓力料增，除非有貨小注加碼，否則未宜高追。之前強勢的教育股新東方在線（1797）、東方教育（0667）經過大幅調整後，近日於低位有支持，但未確認再度轉強。相比下，希望教育（1765）近兩個月拾級向上，升幅溫和，現水平更為可取。

希望教育專注職業教育，截至上半年投資運營八所高等教育學校以及一所技師學院，而下半年先後併購了兩所本科院校，同時啟動了四川文化傳媒職業學院升本校區、重慶數字產業職業技術學院、江西中醫藥職業學院的建設工作，為未來發展注入新動力。股價方面，希望教育10月跌至約1.1元低位回升，形成上升通道，底部於1.3元成短線支持，中線於1.5元料有較大阻力。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

港航：已有初步合規注資方案 牌照局稱未收通知 仍未渡過危機
港航：已有初步合規注資方案 牌照局稱未收通知 仍未渡過危機
港航永續債價曾急跌 周二突停牌
港航永續債價曾急跌 周二突停牌
國泰派3萬特惠金 代年終花紅
國泰派3萬特惠金 代年終花紅
證監續免牌照費紓困 4.7萬從業員受惠
證監續免牌照費紓困 4.7萬從業員受惠
11月港PMI報38.5 SARS後新低 Markit：倘未見重大復蘇 第4季GDP跌逾5%
11月港PMI報38.5 SARS後新低 Markit：倘未見重大復蘇 第4季GDP跌逾5%
IMF籲評估放寬首置按揭影響
IMF籲評估放寬首置按揭影響
寬按保後1300宗申請獲批 九成首置
寬按保後1300宗申請獲批 九成首置
新華保險：新業務價值肯定會增長
新華保險：新業務價值肯定會增長
中國綜合PMI近21月最高增速
中國綜合PMI近21月最高增速
碧桂園11月合約銷售升78%
碧桂園11月合約銷售升78%
艾伯科技拓5G業務 主攻基站設備
艾伯科技拓5G業務 主攻基站設備
貿談反覆 夜期低位反彈 一度失守26000關 分析：關稅死線前更波動
貿談反覆 夜期低位反彈 一度失守26000關 分析：關稅死線前更波動
阿里較美股首現折讓 昨港收市4連跌
阿里較美股首現折讓 昨港收市4連跌
Google兩創辦人退出幕前 印裔CEO兼掌母公司 紐時：一個時代終結
Google兩創辦人退出幕前 印裔CEO兼掌母公司 紐時：一個時代終結
道指早段彈200點 油價飈3%
道指早段彈200點 油價飈3%
英捲美法貿戰 研徵數碼稅
英捲美法貿戰 研徵數碼稅
劉思明：市場變情緒化 暫避貿戰敏感股
劉思明：市場變情緒化 暫避貿戰敏感股
劉宇亮：如美推遲關稅 恒指年結可上破27000點
劉宇亮：如美推遲關稅 恒指年結可上破27000點
梁志麟：就業市場穩 加元有支持
梁志麟：就業市場穩 加元有支持
李曉佳：港航同是假港資或變「亞視永恒」
李曉佳：港航同是假港資或變「亞視永恒」
技術取勝：長和或拾級下試66元
技術取勝：長和或拾級下試66元
劉強東奶茶妹「披露」未離婚
劉強東奶茶妹「披露」未離婚
誠哥用AI派錢 大增效率
誠哥用AI派錢 大增效率
周顯：分租與尋租
周顯：分租與尋租
湯文亮：美唔通過人權法 威力更大
湯文亮：美唔通過人權法 威力更大
一周4舖大劈價 灣仔舖5年僅賺18% 最多減幅五成 分析：政治事件令投資者觀望
一周4舖大劈價 灣仔舖5年僅賺18% 最多減幅五成 分析：政治事件令投資者觀望
美銀海景呎價4.3萬 去年高位跌兩成
美銀海景呎價4.3萬 去年高位跌兩成
美心伍偉國妻2.4億「首置」入市渣甸山大宅
美心伍偉國妻2.4億「首置」入市渣甸山大宅
龍成堡無契樓1155萬沽 實呎9116元
龍成堡無契樓1155萬沽 實呎9116元
愛炫美兩伙4房撻訂戶 一年賣貴達9%
愛炫美兩伙4房撻訂戶 一年賣貴達9%
恒地6900萬收購大埔美新里舖
恒地6900萬收購大埔美新里舖
領展王國龍：社運影響 商場保險費急升
領展王國龍：社運影響 商場保險費急升
內地商場面對網購競爭 須時刻求變吸消費者
內地商場面對網購競爭 須時刻求變吸消費者