劉思明：市場變情緒化 暫避貿戰敏感股

內地消費升級持續推進，行業受中美貿易戰影響較少；昨天食品飲品股偏軟靠穩，青啤（0168）更逆市上升。日前獲大行唱好的康師傅（0322），跟隨市况調整，未破壞升勢，可以留意。

受中美貿易戰影響 內地消費升級

大摩指，內地的大眾消費可望復蘇，高端化趨勢，看好即食麵商，預計康師傅的收入增速在今年下半年及2020年加快，把該股評級由減持大幅調高至增持，目標價由升8.6元上調至14元。

康師傅公司通過多規格產品，滿足不同消費者需求，並加大推廣，提升渠道服務，改革供應鏈，令即食麵業務已進入穩定增長階段；上半年即食麵業務收入按年升4%，加上財務費用下降及其他經營費用減少，令業務溢利升逾三成。

即食麵業務上升 大摩唱好康師傅

雖然公司飲品業務改革起步遲，目前仍處於結構調整過程，但紅利已逐步浮現；上半年飲品業務收入按年倒退4%，但得益產品結構優化，服務覆蓋率擴大，及渠道利潤改善，期內利率上升，帶動業務溢利上升九成。據大摩報道，今年第三季康師傅的即食麵及飲品市場份額都持續有改善。

股價方面，康師傅日前抽高至13元回落，現時仍處於10天線之上，並守住短線重要支持位12元，升勢有餘未盡。過去多次提過康師傅，至今股價穩步向好，策略上，可以找理想位置吸納持有。短線可將止蝕位放在12元。

包裝消費市旺 中糧包裝3.2元有支持

康師傅之外，更想一談同樣受惠包裝消費市道吹暖風的中糧包裝（0906）；公司主要製造包裝產品，包括飲料罐、食品罐（包括奶粉）、氣霧罐、金屬蓋等，業務分馬口鐵、鋁製、塑膠包裝。

由於鋁製包裝產品可塑性高，生產自動化程度高，產品又可回收利用，市場需求持續提升；今年上半年，啤酒罐化及新罐型暢銷，中糧包裝的鋁製包裝收入按年升三成半，抵消馬口鐵包裝業務收入減少；即使期內馬口鐵包裝業務收入減少，但消費相關產品仍錄得增長，如奶粉罐收入升近一成，金屬蓋收入微升。中糧包裝料可繼續受惠於消費升級，以及食品飲品生產商對包裝商的環保安全及品質有更高要求。

走勢上，中糧包裝9月底跌至3元附近築起小圓底，上月中升勢加快，上周曾挑戰3.5元阻力不果回落，預計於3.2元附近有支持，入市倘若低收3元可以先離場。

[張兆聰 還看今朝]