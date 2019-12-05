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經濟
2019年12月5日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
港航：已有初步合規注資方案 牌照局稱未收通知 仍未渡過危機
港航永續債價曾急跌 周二突停牌
國泰派3萬特惠金 代年終花紅
證監續免牌照費紓困 4.7萬從業員受惠
11月港PMI報38.5 SARS後新低 Markit：倘未見重大復蘇 第4季GDP跌逾5%
IMF籲評估放寬首置按揭影響
寬按保後1300宗申請獲批 九成首置
新華保險：新業務價值肯定會增長
中國綜合PMI近21月最高增速
碧桂園11月合約銷售升78%
艾伯科技拓5G業務 主攻基站設備
貿談反覆 夜期低位反彈 一度失守26000關 分析：關稅死線前更波動
阿里較美股首現折讓 昨港收市4連跌
Google兩創辦人退出幕前 印裔CEO兼掌母公司 紐時：一個時代終結
道指早段彈200點 油價飈3%
英捲美法貿戰 研徵數碼稅
劉思明：市場變情緒化 暫避貿戰敏感股
劉宇亮：如美推遲關稅 恒指年結可上破27000點
梁志麟：就業市場穩 加元有支持
李曉佳：港航同是假港資或變「亞視永恒」
技術取勝：長和或拾級下試66元
劉強東奶茶妹「披露」未離婚
誠哥用AI派錢 大增效率
劉思明：希望教育併購注新動力
周顯：分租與尋租
湯文亮：美唔通過人權法 威力更大
一周4舖大劈價 灣仔舖5年僅賺18% 最多減幅五成 分析：政治事件令投資者觀望
美銀海景呎價4.3萬 去年高位跌兩成
美心伍偉國妻2.4億「首置」入市渣甸山大宅
龍成堡無契樓1155萬沽 實呎9116元
愛炫美兩伙4房撻訂戶 一年賣貴達9%
恒地6900萬收購大埔美新里舖
領展王國龍：社運影響 商場保險費急升
內地商場面對網購競爭 須時刻求變吸消費者
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技術取勝：長和或拾級下試66元
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【明報專訊】華虹14至15元上落（圖）
合景泰富9.1元阻力不輕（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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