梁志麟：就業市場穩 加元有支持

英國下周四舉行大選，雖然工黨批評保守黨出售公營醫療系統，但無助收窄兩黨的民調差距。現時大部分民調顯示保守黨的支持度領先工黨約一成，料最終大選結果將有助脫歐進程。暫時英鎊於1.30整固後再上。德國今明兩日公布工廠訂單及工業生產數據，由於製造業採購經理指數止跌回穩，料數據的跌幅將略為收窄，但不足以推升歐元，料1.1000至1.1060上落。美元兌瑞郎未能升穿10月高位1.0030後回落，短線有機會回至0.98水平。

商品貨幣方面，加拿大明日公布11月份就業數據，市場預期失業率將維持在5.5%。就業及通脹數據大致平穩下，料限制美元兌加元於1.3170至1.3350上落，但始終紐油突破61美元阻力，加元急升的可能性不大。

續留意美對華加徵關稅動向

紐元走勢偏穩，早前公布的商業及消費信心指數反彈，有助減息預期進一步降溫，料紐元可接近0.66水平。澳元走勢相對落後，始終近期公布的數據未見起色，料匯價於0.6750至0.6900整固。

大市氣氛繼續左右日圓。中美貿易談判膠著，似乎短期內難以達成協議，並要留意美國會否於12月中向中國入口產品加徵關稅。美元兌日圓若收低於108.20，即代表上升通道已破，可下試107水平。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]