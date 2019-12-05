梁志麟：就業市場穩 加元有支持

【明報專訊】美國明日公布11月份就業數據，市場預期非農職位增長由13萬份回升至19萬份，失業率及薪金增長則跟前值相若。領先指標及零售升幅放緩下，估計職位增長逐步減慢，但出現急跌的機會不大，料不足以令聯儲局在下周四的議息會議中改變現時觀望的政策取態。暫時美匯指數未見明顯方向，後市料於97.4至98.5上落。
英國下周四舉行大選，雖然工黨批評保守黨出售公營醫療系統，但無助收窄兩黨的民調差距。現時大部分民調顯示保守黨的支持度領先工黨約一成，料最終大選結果將有助脫歐進程。暫時英鎊於1.30整固後再上。德國今明兩日公布工廠訂單及工業生產數據，由於製造業採購經理指數止跌回穩，料數據的跌幅將略為收窄，但不足以推升歐元，料1.1000至1.1060上落。美元兌瑞郎未能升穿10月高位1.0030後回落，短線有機會回至0.98水平。
商品貨幣方面，加拿大明日公布11月份就業數據，市場預期失業率將維持在5.5%。就業及通脹數據大致平穩下，料限制美元兌加元於1.3170至1.3350上落，但始終紐油突破61美元阻力，加元急升的可能性不大。
續留意美對華加徵關稅動向
紐元走勢偏穩，早前公布的商業及消費信心指數反彈，有助減息預期進一步降溫，料紐元可接近0.66水平。澳元走勢相對落後，始終近期公布的數據未見起色，料匯價於0.6750至0.6900整固。
大市氣氛繼續左右日圓。中美貿易談判膠著，似乎短期內難以達成協議，並要留意美國會否於12月中向中國入口產品加徵關稅。美元兌日圓若收低於108.20，即代表上升通道已破，可下試107水平。