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劉宇亮：如美推遲關稅 恒指年結可上破27000點

【明報專訊】2019年踏入最後一個月，看看恒指現價在26,500點水平，比年頭低位24,896點，仍然高出1600點，在這風雨飄搖的一個年頭，香港股市以整年計有望以升市作結。

中美貿易關係在這一年，成牽動市場主要因素，美國總統特朗普上周簽署《香港人權與民主法案》，市場憂慮會影響到中美關係，筆者認為除非美國對本港作出制裁，否則不會在中美貿易談判桌上造成影響。反之美國原定在12月15日對中國貨品開徵新一輪關稅，會否推遲或取消將會是本月對港股的一個關鍵影響。原本市場現時預期此輪關稅會被取消而換來雙方在11月簽署第一階段協議，惟今年能簽成的機會已經不大。

內地經濟數據見改善，11月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.8，高於市場預測51.5，較10月微升0.1點，連續5個月回升，為2017年以來最高。在用工規模連續7個月處於收縮區間後，11月中國製造業用工數量基本趨於平穩，就業指數從上月低位顯著反彈。

財新PMI與上周末公布的國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布11月製造業PMI錄得50.2，比上月上升0.9點。其中生產指數及新訂單指數，兩者分別按月升1.8及1.7點，均錄下半年以來高點。製造業PMI指數回升，是前期逆周期調控效果開始顯現，雖然仍有內憂外患，中央以宏觀政策的協調和逆周期調控，加上財政政策，同時加大對基建的支持力度，足以帶動制造業需求回升。

傳統上基金會在12月粉飾櫥窗，過去10年港股在12月只是錄得5升5跌，表現並不是太突出，短線27,000點阻力明顯，執筆時過去15個交易日，恒指收市價只維持在26,300點至27,100點的範圍之內，今星期10、20、50、100天平均線全在26,600點至26,750點範圍之內，未見向上或向下突破之勢，相信在確定12月15日關稅推遲與否前，宜作波幅操作。如確實延遲或取消，相信大市可上破27,000點作年結。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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