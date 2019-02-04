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道指早段彈200點 油價飈3%

【明報專訊】美國最新就業數據遠遜分析師預期，但彭博社稱中美仍有望於本月中達成首階段貿易協議，刺激美股三大指數早段反彈。道指早段結束3日跌勢，反彈逾200點。油組舉行會議前夕，盛傳油組及其盟友將延長減產措施，並擴大減產，國際油價昨晚急升3%，布蘭特期油逼近每桶63美元，紐約期油升穿每桶58美元。

小非農新職6.7萬遠遜預期

有「小非農」之稱的ADP私人市場職位，在11月僅增加6.7萬個，遠低於分析師預期的15萬個，並較10月的12.1萬個增幅大為縮水，是5月以來最低的增長數字。有份編撰數據的穆迪分析首席經濟師贊迪（Mark Zandi）形容，就業市場正失去光彩，製造商、大宗商品供應商及零售商都在削減職位，且新增職位減少，倘職位增長進一步放緩，失業率將會上升。由於ADP數據與預期存在巨大落差，預示市場可能對美國勞工部將於周五公布的非農就業數據過份樂觀。分析預期，由於罷工的通用汽車（GM）工人恢復上班，令11月非農職位可望增長18.7萬個。

贊迪稱，中美關稅戰的影響於就業市場逐步顯現，製造業、資源和大宗商品行業的疲軟，可能與中美兩國互相提升關稅有關。部分分析認為，個別月份的惡劣數據未必是一種趨勢，但一些前瞻性調查反映至少未來幾個月的情况不會紓緩。

美國零售協會（NRF）表示，近期調查顯示，八成美國消費者對關稅上調對消費品價格的潛在影響感到擔憂。不過目前的消費依然暢旺，從上周四的感恩節到「網購星期一」的5天重要購物日，參與購物的美國消費者人數接近1.9億人，較去年同期增長14%，創歷來新高。人均消費支出361.9美元，按年增長16%。此外，昨公布的美國11月ISM非製造業指數為53.9，遜於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]

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