Google兩創辦人退出幕前 印裔CEO兼掌母公司 紐時：一個時代終結

Alphabe早段升逾1％

今次人事變動，讓皮查伊成為繼微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）之後，又一位印度裔CEO。不過佩奇和布林仍將留任Alphabet董事會。在該公司的雙重股權結構下，兩人仍控制多數投票權，維持其對公司的影響力。Alphabet昨早段升逾1%。

現年46歲的佩奇和布林，1998年還在斯丹福大學就讀時，在一個車庫建立Google。該公司由最初的搜索引擎業務，發展成國際性集團，覆蓋網上廣告、雲端等科技領域。直至2015年，Google重組架構，成立Alphabet控股公司。

Google歸納在Alphabet旗下，負責核心的互聯網業務，由皮查伊掌管。多項科技新領域的非核心業務，改組為Alphabet子公司，各部門均設CEO向佩奇匯報。這管理結構類似「股神」巴菲特旗下的投資旗艦巴郡。但實際上，佩奇和布林近年已減少參與公司日常營運，並專注於一些創新業務，逐漸淡出公眾視野。

2015年重組 市值至今增逾倍

Google的現任及前任員工表示，兩名創辦人近年在公司出現的次數大減。不過自Google改組以來，公司市值在4年間增長逾1倍。

《華爾街日報》形容，今次人事變動，似乎標誌Alphabet回歸較傳統的公司結構，進一步鞏固47歲的皮查伊作為矽谷最有權勢人物之一的地位。他除了繼續掌舵為集團創造99%收入的Google，也要執掌控股公司Alphabet，並打理Alphabet眾多的「燒錢」業務，包括無人駕駛汽車、互聯網氣球、再生能源、對抗衰老等科技項目，並應對科技業界的競爭及政府收緊規管的威脅。當前亞馬遜等競爭對手正蠶食其網上廣告業務，而美國聯邦及多個州的監管機構，也對其展開廣泛反壟斷調查。

現總裁面臨連串反壟斷調查挑戰

佩奇和布林是少數不再擔任公司日常職務的科技公司創始人，就如今年9月馬雲離開其創立的阿里巴巴，以及蓋茨在2000年將微軟行政總裁職位交予鮑爾默（Steve Ballmer），而當時微軟正面對美國司法部的壟斷訴訟戰。當前的Alphabet也要為連串反壟斷調查作準備。

佩奇和布林在公開信稱，很榮幸長時間以來一直深度參與公司的日常管理，未來仍將經常與皮查伊溝通。2004年加入Google的皮查伊，因推廣Chrome瀏覽器，並擴展Android操作系統而受到讚譽。他近年擔任公司的門面，並出席國會聽證會等。隨着核心數碼廣告業務出現放緩，Alphabet未來可能需要更依靠其他創新業務。

（綜合報道）

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