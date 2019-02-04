貿談反覆 夜期低位反彈 一度失守26000關 分析：關稅死線前更波動

昨略跌穿上升通道

受前晚貿易談判不利消息拖累，恒指低開319點，早市曾跌穿二萬六最低報25,995，接近前日的低位，恒指其後收窄跌幅，收報26,062點，下跌328點或1.25%，國指下跌10,254點，下跌0.98%，大市成交718億元。技術上，恒指昨日稍跌穿上升通道底部（見圖），觀望能否返回通道內。

吉利汽車（0175）上升0.54%，為唯一上升的藍籌。科技股回吐前日升幅，瑞聲科技（2018）和舜宇光學（2382）分別下跌3.71%和3.47%，為跌幅最大的藍籌。貿易股再受談判訊息影響，創科實業（0669）跌2.91%，萬洲（0288）跌1.88%。阿里巴巴（9988）行使超額配售，昨跌1.8%，收報189元。

科技股回吐前日升幅

另一方面，彭博報道，規模達65億美元的摩根大通新興市場股票基金，在10月底前減少騰訊控股（0700）持倉14%，騰訊昨跌0.73%，收報328.6元。匯豐控股（0005）昨跌1.64%，報57元，股息率貼近7厘，不過沽空金額上升1.63倍至10.26億元，沽空比率亦增逾1倍至9.24%。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，目前市况受貿易消息影響為主，月中美國再加關稅的時間臨近，大市波幅將比以往增加，如果美國延遲上調關稅的時間，可帶來數百點升幅，不過市場亦開始為如期增加關稅作出調整，若然上調關稅，將會為恒指帶來千多點的跌幅。

明報記者 歐陽偉昉