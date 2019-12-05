碧桂園11月合約銷售升78%

近完成全年目標 雅居樂放慢銷售

至於已接近完成全年目標的雅居樂（3383）則明顯放慢銷售，11月合約銷售額為88.8億元，按年跌17.6%；首11個月累計合約銷售額為1092.1億元，按年升22.6%，已完成全年目標1130億的96.6%。

旭輝（0884）11月合約銷售額220.2億元，按年升69.4%；首11個月的合約銷售額為1778億元，按年升35.9%。合景泰富（1813）方面，11月合約銷售額為86.31億元，按年升32.5%；首11個月累計合約銷售額為769.11億元，按年升29%。

佳兆業上月銷售額近120億

佳兆業（1638）11月合約銷售額為119.98億元，按年升13.5%；首11個月的合約銷售額為751.02億元，按年升25.9%。

佳源國際（2768）公布，11月合約銷售額為31.685億元，按年升32%；首11個月累計合約銷售額為253.641億元，按年升41%。花樣年（1777）首11個月累計合約銷售為305.1億元，按年升20.1%；11月份的合約銷售額為40.9億元，按年升1.2%。