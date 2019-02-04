經濟
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中國綜合PMI近21月最高增速

【明報專訊】繼日前官方PMI勝預期，11月包括製造業和服務業的財新中國綜合PMI亦創21個月以來最高增速，報53.2，按月上升1.2，顯示中國整體生產經營活動在11月明顯增長。早前公布的中國官方PMI亦上升0.9，報50.2，重返擴張水平。

製造業服務業強勁 帶動回升

報告指出，11月製造業與服務業表現強勁，共同帶動經濟活動回升。今年第四季中期，服務業經營活動加速擴張，中國通用服務業經營活動指數，從10月的51.1升至53.5，為7個月以來最高。企業普遍反映月內公司計劃擴張，整體需求狀况改善。製造業產量增速，與10月的近期最高紀錄相近。

期內綜合生產經營活動增速轉強，新訂單整體增速創下2018 年2月以來最高紀錄。服務業新接業務量整體增長較10月份加快，製造業新接業務量也有顯著增速，但比上月放緩。出口業務方面，11月份企業接獲的海外新業務量繼續增長，服務業新增出口銷售增速升至4個月高位，製造業新增出口訂單量則進一步輕微增長。

不過，報告指出中國企業對於未來一年的生產經營前景信心仍然低迷，整體樂觀度較10月份微降，主要原因是製造業樂觀度降至5 個月來最低，而服務業雖較上月樂觀，但仍然明顯低於歷史均值。

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