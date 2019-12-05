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新華保險：新業務價值肯定會增長

【明報專訊】新華保險（1336）上半年的新業務價值錄得跌幅，一度令市場失望。集團新上任的首席執行官、總裁兼執行董事李全昨日在深圳表示，在「資產負債業務雙輪驅動」的發展模式下，料公司總保費將會錄得增長，認為其新業務價值在未來「肯定是要增長」。

中青年將成主要購買力

該公司的新業務價值，在今年上半年曾錄得8.7%的按年跌幅，至58.9億元。他表示，壽險行業市場仍然具有龐大的增長空間，基於未來國內居民的財富水平或趨高漲，中青年將成為購買主力，加上人口老化等因素亦有利於其業務增長。

他指出，目前公司的市場佔有率為3.5%，此前曾一度達至9%，認為佔比被低估，預計公司在未來3至5年內，會在3.5%的基礎上，繼續往上提升。

他又表示，國家推動保險業開放的政策下，將加大市場競爭，公司目標是在3至5年內進入第一梯隊，同時展開二次騰飛的策略部署（見表）。具體來說，當中包括集中壽險及財富管理等的「1+2+1」業務戰略、拓展多元創新產品、持續增聘團隊代理人等。

冀3至5年進「第一梯隊」

新華保險副總裁李源表示，截至9月底止其團隊代理人已達44萬人，期望今年底增加至50萬人，料較去年的37萬增加逾35%。他指出，人手與公司規模需要互相匹配，認為要「先做大，再做強」以推動整體發展，同時加強培訓，但強調人力增速不會太快。

至於明年的「開門紅」產品方面，他表示，有關產品已於本月初開始進行預售，表現符合預期，目標有關產品佔全年銷售的三成至四成。他又指，會將健康險產品佔比由原本的80%下調至50%，且與年金並重。

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