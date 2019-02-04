IMF籲評估放寬首置按揭影響

應對按揭提供者實施相同監管

就宏觀審慎監管措施，去年IMF提出如果樓價反彈而政府進一步收緊相關措施，可能會導致借款人從非銀行渠道獲取按揭融資，引致按揭融資外流至不受監管的非銀行金融機構；今年報告，IMF認為如果香港樓價及按揭貸款再急升，當局應該進一步收緊措施，但仍提醒此舉要格外留意風險逐漸外流至非銀行渠道。IMF指出，根據國際經驗，監管當局應對所有按揭提供者實施相同的宏觀審慎監管政策，避免監管漏洞及加強措施成效。

印花稅方面，IMF認為目前仍是遏抑過度需求的合適措施，維持一旦系統風險減退便應逐步取消的觀點，但今年報告，IMF提出，如果風險減退，當局取消相關措施，便應該以其他劃一的宏觀審慎監管措施取而代之。

今年報告就最新一份《施政報告》提出放寬首置按揭給予看法，IMF認為，此舉有助減少非銀行機構提供按揭貸款，但新造按揭中有相當比例是以按揭保險提供資金，當局應審慎監察及評估這項政策改變對樓市以至家庭負債水平帶來的整體影響，並準備在有需要時調整有關政策。