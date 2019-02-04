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11月港PMI報38.5 SARS後新低 Markit：倘未見重大復蘇 第4季GDP跌逾5%

【明報專訊】香港經濟未見回暖，昨日公布的11月日經Markit香港採購經理指數（PMI）進一步下跌至38.5，去到2003年4月SARS以來的新低。Markit首席經濟師Bernard Aw更表示，除非12月份出現重大復蘇，否則第四季GDP將跌逾5%。國際貨幣基金組織（IMF）在同日發表的香港《第四條磋商總結》報告預計，香港經濟明年可望回升，但建議港府要在多個範疇加大開支。

新訂單產出兩項跌至歷史低位

數據顯示，11月香港PMI由10月的39.3跌至38.5，顯示香港私營經濟深陷低迷，新訂單、產出、就業、供應商供貨時間及採購庫存5個細項均比上月下滑，當中新訂單及產出更跌至31.8及31.9的歷史低位，比SARS時更差。企業認為，社會活動持續與貿易談判陷僵局都是業務下滑的肇因。新訂單當中，來自內地的新訂單量已連續19個月減少。由於銷情疲弱，企業工作量再度收縮，從而拖低11月的就業數字，幸跌幅尚算輕微。企業看淡未來1年的商業前景，認為政治示威是主要原因。

政治示威 企業看淡1年前景

Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新香港PMI數據顯示了香港陷入SARS以來最嚴重衰退，商業信心仍舊徘徊在歷史低點，從企業繼續大幅度減少採購活動和庫存可見其悲觀情緒，Bernard Aw認為，除非12月香港經濟出現重大復蘇，否則第四季GDP將跌逾5%。

國際貨幣基金組織（IMF）對香港經濟前景持較積極態度，其昨日發表一年一度的香港《第四條磋商總結》報告，預期今年香港GDP按年跌1.2%，但認為在私人消費復蘇的支持下，明年經濟增長會回升至1%。但如果中美貿易摩擦進一步加劇、內地經濟顯著放緩，又或者本港政治局勢繼續惡化，則會對香港經濟構成負面影響。

IMF：港府應大增開支撐經濟

IMF對港府提出多項建議（見表），認為應短期內大幅增加開支以支持經濟，推出針對支援弱勢社群及中小企的財政刺激措施，包括額外津貼、租金減免及低收入學生資助；另外亦應額外增加房屋及相關基建開支，既加快增加土地及房屋供應，又提振經濟。

中期方面，IMF提議推出增值稅、增加應課稅品稅額及提高最高個人入息稅稅率等等增收安排，並定期檢討基本開支以防浪費，政府亦應減少依賴物業及賣地相關收入。

財政司長陳茂波回應稱，歡迎IMF肯定香港穩健的政策框架及多年來所建立充裕的緩衝空間，讓香港有能力抵禦可能出現的衝擊。

明報記者 陳子凌

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