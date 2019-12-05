證監續免牌照費紓困 4.7萬從業員受惠

張華峰籲改善交易平台技術

根據證監會資料，以持1號牌的證券公司為例，每年牌費約4700元。持1號牌的從業人士，牌費則約1800元。政府指，豁免牌費措施可以惠及約4.7萬業界人員。立法會金融服務界議員張華峰表示，受惠人數雖然不算多，但感謝財政司及證監會理解業界困難。他表示，本地社會依然動盪，投資者信心薄弱，未來希望政府可以多吸引公司來港上市，推出更多金融產品。他亦建議政府投入科技，改進現有交易平台的資訊科技（IT）。

早前香港證券業協會主席徐聯安曾多次提出希望證監會可免收牌費，他昨日回覆本報查詢時表示，雖然紓困措施未必能令行業「起死回生」，但政府對業界支持的態度、以及能順應民意，是十分重要。他表示，投資環境依然不樂觀，下一步或會研究港交所（0388）是否可在IT系統方面提供支持，如減免中央結算系統（CCASS）徵費及其他租機費。他續指，有關費用多則高達幾十萬元，而且屬長期費用。

內地續免滬深港通收入稅

此外，中國財政部昨日公布，繼續免收內地投資者通過滬港通、深港通及通過基金互認買賣香港基金所得的收入徵稅，寬免期限由今日起至2022年12月31日止。